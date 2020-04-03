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У столиці за минулу добу на COVID-19 захворіли 28 людей, двоє померли

Київ • УНН

 • 13354 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. За минулу добу у Києві коронавірус підтвердили у 28 людей, двоє людей померли. Загалом у Києві 189 підтверджених випадків. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

“Кількість киян, які захворіли на коронавірус, за минулу добу збільшилася, на жаль, на 28 людей, двоє з них не вижили. Загалом в столиці 189 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, з них вже три випадки летальні”, — сказав Кличко.

За його словами, серед киян, які захворіли, - 17 чоловіків віком від 16 до 70 років та 11 жінок з 17 до 69 років.

Нагадаємо, в Україні на ранок 3 квітня зафіксовано 942 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 23 — летальні.

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