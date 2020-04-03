В столице за минувшие сутки на COVID-19 заболели 28 человек, двое умерли
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. За минувшие сутки в Киеве коронавирус подтвердили у 28 человек, два человека умерли. Всего в Киеве 189 подтвержденных случаев. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Количество киевлян, которые заболели коронавирусом, за минувшие сутки увеличилось, к сожалению, на 28 человек, двое из них не выжили. Всего в столице 189 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, из них уже три случая летальные", - сказал Кличко.
По его словам, среди киевлян, которые заболели, - 17 мужчин в возрасте от 16 до 70 лет и 11 женщин с 17 до 69 лет.
Напомним, в Украине на утро 3 апреля зафиксировано 942 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 23 - летальные.