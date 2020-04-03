В столице за минувшие сутки на COVID-19 заболели 28 человек, двое умерли

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 87140 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100718 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102872 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102095 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110279 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 99548 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104600 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106476 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131428 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130415 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В столице за минувшие сутки на COVID-19 заболели 28 человек, двое умерли

В столице за минувшие сутки на COVID-19 заболели 28 человек, двое умерли

Киев  •  УНН

 • 13345 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. За минувшие сутки в Киеве коронавирус подтвердили у 28 человек, два человека умерли. Всего в Киеве 189 подтвержденных случаев. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"Количество киевлян, которые заболели коронавирусом, за минувшие сутки увеличилось, к сожалению, на 28 человек, двое из них не выжили. Всего в столице 189 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, из них уже три случая летальные", - сказал Кличко.

По его словам, среди киевлян, которые заболели, - 17 мужчин в возрасте от 16 до 70 лет и 11 женщин с 17 до 69 лет.

Напомним, в Украине на утро 3 апреля зафиксировано 942 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 23 - летальные.

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