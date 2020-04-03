Количество инфицированных коронавирусом в Украине перевалило за 1 тыс., 27 - умерли
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Украине зафиксировано 1072 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом говорится в сообщении Минздрава, передает УНН.
“В Украине зафиксировано 1072 случая коронавирусной болезни COVID-19”, — говорится в сообщении.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 3 апреля в Украине 1072 лабораторно подтверждены ПЦР-исследованием случая COVID-19. Всего в Украине зафиксировано 27 летальных случаев от COVID-19.
“В целом 22 человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме”, — добавляется в сообщении.
Напомним, в столице за минувшие сутки на COVID-19 заболели 28 человек, двое погибли.