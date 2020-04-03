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Замість самоізоляції - розваги з друзями і селфі: туристку із Бангкока очікує 17 тис. грн штрафу

Замість самоізоляції - розваги з друзями і селфі: туристку із Бангкока очікує 17 тис. грн штрафу

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Туристка, яка днями повернулась із Бангкока, замість самоізоляції розважалась із друзями і "документувала" все у соцмережах. Проте правоохоронці виявили даний факт порушення карантину і вручили їй протокол про адміністративне правопорушення за яким послідує штраф в 17 тис. гривень. Про це у Facebook написав заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, передає УНН.

"29 березня, з Бангкока, рейсом PS1172 прилетіла з відпочинку громадянка України Ладимира Басова. Прикордонники взяли з Ладимири особисте зобов'язання у відповідності з яким вона повинна була 14 днів перебувати в самоізоляції. В якості адреси, де вона обіцяла бути в самоізоляції вона вказала квартиру бабусі і дідусі проживають в Миколаєві", - написав Геращенко.

Проте, за його словами, замість дотримання режиму самоізоляції, Ладимира стала їздити Києвом, зустрічатися з друзями, піддаючи таким чином їхнє життя потенційній небезпеці бути зараженими коронавірусом, що вона могла підчепити в аеропорту Бангкока або в літаку від інших пасажирів під час багатогодинного перельоту.

"Адже саме для того і потрібен режим карантину і самоізоляції, щоб ті, хто приїхав з інших країн не стали інфікувати інших людей. Факт порушення режиму самоізоляції Ладимира задокументувала сама в своїх численних селфі і відео, розміщених в соціальних мережах, що обурило багатьох користувачів, які стали робити їй зауваження. Співробітники поліції Києва виявили даний факт порушення карантину, знайшли місце проживання Ладимири і вручили їй сьогодні протокол про адміністративне правопорушення за яким послідує штраф в 17 000 гривень", - написав заступник міністра.

Він також закликав українців не бути такими, як Ладимира.

"Не порушуйте умов карантину! Бережіть здоров'я інших українців. Вони теж хочуть жити, бути здоровими і відпочивати в Таїланді як і Ладимира", - додав Геращенко.

Крім того, заступник міністра додав, якщо Вам стало відомо про порушення умов самоізоляції громадянами, які зобов'язані утримуватися від спілкування з іншими людьми для боротьби з епідемією, будь ласка телефонуйте - 102.

Нагадаємо, в Україні підтверджено вже 942 випадки COVID-19, 23 людей померли.

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