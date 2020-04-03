Замість самоізоляції - розваги з друзями і селфі: туристку із Бангкока очікує 17 тис. грн штрафу

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Туристка, яка днями повернулась із Бангкока, замість самоізоляції розважалась із друзями і "документувала" все у соцмережах. Проте правоохоронці виявили даний факт порушення карантину і вручили їй протокол про адміністративне правопорушення за яким послідує штраф в 17 тис. гривень. Про це у Facebook написав заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, передає УНН.