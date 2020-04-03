Вместо самоизоляции - развлечения с друзьями и селфи: туристку из Бангкока ожидает 17 тыс. грн штрафа

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Туристка, которая на днях вернулась из Бангкока, вместо самоизоляции развлекалась с друзьями и "документировала" все в соцсетях. Но правоохранители обнаружили данный факт нарушения карантина и вручили ей протокол об административном правонарушении за которым последует штраф в 17 тыс. гривен. Об этом в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает УНН.