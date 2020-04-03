Вместо самоизоляции - развлечения с друзьями и селфи: туристку из Бангкока ожидает 17 тыс. грн штрафа
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Туристка, которая на днях вернулась из Бангкока, вместо самоизоляции развлекалась с друзьями и "документировала" все в соцсетях. Но правоохранители обнаружили данный факт нарушения карантина и вручили ей протокол об административном правонарушении за которым последует штраф в 17 тыс. гривен. Об этом в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает УНН.
"29 марта, из Бангкока, рейсом PS1172 прилетела из отдыха гражданка Украины Ладимира Басова. Пограничники взяли с Ладимиры личное обязательство в соответствии с которым она должна была 14 дней находиться в самоизоляции. В качестве адреса, где она обещала быть в самоизоляции она указала квартиру бабушки и дедушки, которые проживают в Николаеве", - написал Геращенко.
Однако, по его словам, вместо соблюдения режима самоизоляции, Ладимира стала ездить по Киеву, встречаться с друзьями, подвергая таким образом их жизни потенциальной опасности быть зараженными коронавирусом, который она могла подцепить в аэропорту Бангкока или в самолете от других пассажиров во время многочасового перелета.
"Ведь именно для этого и нужен режим карантина и самоизоляции, чтобы те, кто приехал из других стран не стали инфицировать других людей. Факт нарушения режима самоизоляции Ладимира задокументировала сама в своих многочисленных селфи и видео, размещенных в социальных сетях, возмутило многих пользователей, которые стали делать ей замечания. Сотрудники полиции Киева обнаружили данный факт нарушения карантина, нашли место проживания Ладимиры и вручили ей сегодня протокол об административном правонарушении за которым последует штраф в 17 тыс. гривен", - написал заместитель министра.
Он также призвал украинцев не быть такими, как Ладимира.
"Не нарушайте условий карантина! Берегите здоровье других украинцев. Они тоже хотят жить, быть здоровыми и отдыхать в Таиланде как Ладимира", - добавил Геращенко.
Кроме того, замминистра добавил, если Вам стало известно о нарушении условий самоизоляции гражданами, обязаны воздерживаться от общения с другими людьми для борьбы с эпидемией, пожалуйста звоните - 102.
Напомним, в Украине подтверждено уже 942 случая COVID-19, 23 человека умерли.