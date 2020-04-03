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У Google розповіли, як люди дотримуються карантину по всьому світу

У Google розповіли, як люди дотримуються карантину по всьому світу

Київ • УНН

 • 14682 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. У Google оприлюднили графіки, на яких на основі геолокації смартфонів видно, чи порушують люди карантинні заходи і чи відвідують вони місця скупчення людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

“Google Alphabet Inc опублікував графіки, на яких видно, як коронавірус змусив зупинитись важко постраждалу Італію, призвів до масових закупок в продуктових магазинах по всьому світу і призвів до різкого скорочення поїздок до Марді Гра на День Святого Патріка. Аналіз даних про місцезнаходження мільярдів телефонів користувачів Google - це найбільший доступний набір даних, який допомагає органам охорони здоров’я оцінювати, чи дотримуються люди карантину і подібних заходів, які вводять по всьому світу, щоб перешкодити поширенню коронавірусу”, - повідомили в ЗМІ.

Вказано, що діаграми створені по 131 країні і в них показане пересування людей з 16 лютого по 29 березня. Зокрема, відвідування місць роздрібної торгівлі і відпочинку, залізничних та автовокзалів, продуктових магазинів і робочих місць.

Також зазначається, що свої звіти Google опублікував, щоб не було плутанини, яку саме інформацію він надає урядам щодо пересування людей. У такий спосіб компанія поклала кінець дебатам щодо балансу між відстежуванням людей та необхідністю попередження поширення коронавірусу.

Повідомляється, що зібрані дані прямо пропорційні кількості випадків захворювання та суворості карантинних заходів.

“В Італії та Іспанії, двох найбільш постраждалих країнах, відвідування місць роздрібної торгівлі та місць відпочинку, таких як ресторани та кінотеатри, знизилось на 94%. У Великій Британії, Франції і Філіппінах - впали на понад 80%, тоді як в Індії, яка 25 березня опинилась на 21-денній ізоляції, цей показник на рівні 77%”, - вказано у повідомленні.

Також зазначається, що в США і в Австралії відвідування таких місць знизилось на 50%. А в Японії та Швеції, де влада не вводила жорсткі обмеження, відвідування торговельних та рекреаційних місць знизилась на 25%. При цьому, в Південній Кореї, яка відстежувала контакти та проводила тестування - зменшення становить 19%.

Вказано, що відсутні дані щодо Китаю та Ірану, де заблокований Google. Дані відібрані у тих людей, у яких увімкнена геолокація.

Нагадаємо, кількість інфікованих коронавірусом у світі перевалила за мільйон осіб.

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