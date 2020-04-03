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В Google рассказали, как люди придерживаются карантина по всему миру

В Google рассказали, как люди придерживаются карантина по всему миру

Киев  •  УНН

 • 14681 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Google обнародовали графики, на которых на основе геолокации смартфонов видно, нарушают ли люди карантинные мероприятия и посещают ли они места скопления людей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

"Google Alphabet Inc опубликовал графики, на которых видно, как коронавирус заставил остановиться сильно пострадавшую Италию, привел к массовым закупкам в продуктовых магазинах по всему миру и привел к резкому сокращению поездок в Марди Гра в День Святого Патрика. Анализ данных о местонахождении миллиардов телефонов пользователей Google - это самый доступный набор данных, который помогает органам здравоохранения оценивать, придерживаются ли люди карантина и подобных мероприятий, которые вводят по всему миру, чтобы помешать распространению коронавируса", - сообщили в СМИ.

Указано, что диаграммы созданные по 131 стране и в них показано передвижения людей с 16 февраля по 29 марта. В частности, посещение мест розничной торговли и отдыха, железнодорожных и автовокзалов, продуктовых магазинов и рабочих мест.

Также отмечается, что свои отчеты Google опубликовал, чтобы не было путаницы, какую именно информацию он предоставляет правительствам относительно передвижения людей. Таким образом компания положила конец дебатам относительно баланса между отслеживанием людей и необходимостью предупреждения распространения коронавируса.

Сообщается, что собранные данные прямо пропорциональны количеству случаев заболевания и строгости карантинных мероприятий.

"В Италии и Испании, двух наиболее пострадавших странах, посещение мест розничной торговли и мест отдыха, таких как рестораны и кинотеатры, снизилось на 94%. В Великобритании, Франции и Филиппинах - упали более чем на 80%, тогда как в Индии, которая 25 марта оказалась на 21-дневной изоляции, этот показатель на уровне 77%", - указано в сообщении.

Также отмечается, что в США и в Австралии посещения таких мест снизилось на 50%. А в Японии и Швеции, где власть не вводила жесткие ограничения, посещение торговых и рекреационных мест снизилась на 25%. При этом, в Южной Корее, которая отслеживала контакты и проводила тестирование - уменьшение составляет 19%.

Указано, что отсутствуют данные по Китаю и Ирану, где заблокирован Google. Данные отобраны у тех людей, у которых включена геолокация.

Напомним, количество инфицированных коронавирусом в мире перевалило за миллион человек.

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