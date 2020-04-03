Клименко: составлять админпротоколы о нарушении карантина могут не только правоохранители

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КИЕВ. 4 апреля. УНН. Составлять административные материалы за нарушение правил карантина людей могут уполномоченные на это лица органов здравоохранения, санитарно-эпидемиологических станций, исполкомов советов всех уровней. Об этом сообщил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко во время видеоселекторного совещания с участием заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко с руководством региональных подразделений полиции 3 апреля, передает УНН.

Отмечается, что собравшиеся обсудили основные положения постановления Кабинета Министров Украины относительно усиления карантинных мероприятий.

“При этом установлен перечень лиц, нуждающихся в самоизоляции. Это — лица, имевшие контакт с больным COVID-19, больные лица или с подозрением на инфицирование, не требующие госпитализации, люди, достигшие 60-летнего возраста. Самоизолированным лицам (кроме больных коронавирусом) при отсутствии опекуна разрешается посещение ближайших мест торговли и выгула домашних животных. Стоит отметить, что срок самоизоляции определяет врач, а контроль за выполнением условий самоизоляции обеспечивают работники Национальной полиции, военнослужащие Нацгвардии и представители других уполномоченных органов”, — отметил Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Отмечается, что Нацполиция будет осуществлять сопровождение транспортных средств во время транспортировки организованных групп людей к обсерваторам. В случае назначения соответствующего обязательства к мобильному приложению Единого государственного веб-портала электронных услуг вносятся данные о личности, место ее самоизоляции и контакт.

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“На любые нарушения законодательства мы будем реагировать в пределах компетенции. Я подчеркиваю необходимость полного контроля за соблюдением требований настоящего постановления. Это очень важный вопрос! Если разъяснительная работа, которую мы в течение длительного времени проводим, не приносит результатов, составляйте на правонарушителей админматериалы и направляйте в суд”, — отметил глава Нацполиции.

При этом Клименко подчеркнул, что составлять административные материалы за нарушение правил карантина людей, кроме полицейских, имеют право еще уполномоченные на это лица органов здравоохранения, санитарно-эпидемиологических станций, исполкомов советов всех уровней.

На фоне усиления карантинных мероприятий, полицейские вместе с военнослужащими Нацгвардии будут отрабатывать парковые и рекреационные зоны. “Кроме того, вместе с местной властью будет обеспечиваться контроль за соблюдением требований, прописанных в постановлении главного государственного санитарного врача, в случае принятия органами местного самоуправления решения о возобновлении работы рынков”, — добавляется в сообщении.

“Мы продолжаем в усиленном режиме нести службу, в том числе по проверкам соблюдения карантина. И мы не устаем повторять: здоровье всех зависит от дисциплинированности и правосознания каждого! Поэтому просим не пренебрегать рекомендациями врачей и соблюдать все карантинных ограничений”, — подытожил Председатель Нацполиции Украины.

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Напомним, по состоянию на вечер 3 апреля в Украине подтверждены 1072 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

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