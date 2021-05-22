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Китайські вчені попереджають, що пташиний грип може викликати ще одну пандемію

Київ • УНН

 • 20935 перегляди

КИЇВ. 22 травня. УНН. Вчені з Китаю Вейфен Ши і Джордж Гао, пов'язані з декількома науковими установами КНР, припускають, що склад і історія штаму вірусу пташиного грипу H5N8 можуть викликати ще одну пандемію, йдеться в публікації на медичному порталі Medical Xpress, передає УНН.

Китайські вчені попереджають, що пташиний грип може викликати ще одну пандемію

Деталі

Як відзначають Ши і Гао, новий штам вірусу грипу був вперше виявлений у качки в Китаї ще в 2010 році. До 2014 року в Японії і Південній Кореї були зафіксовані спалахи як серед домашніх, так і серед диких птахів. А до 2016 року його виявили у птахів в Індії, Росії, Монголії, США та деяких країнах Європи. До 2020 року спалахи були зареєстровані в 46 країнах.

Ши і Гао відзначають, що ця історія свідчить про те, що вірус може поширюватися дуже швидко. 

Автори відзначають, що у заражених робітників з Росії не було ніяких симптомів (вони були протестовані з метою безпеки), і не було ніяких вказівок на те, що вірус передавався від однієї людини до іншої. Але вони відзначають, що для кросінговеру вірусу зазвичай не потрібно багато часу, щоб адаптуватися і поширитися серед інших жертв - вони відзначають, як швидко вірус мутував, перескакуючи з качки на качку, а потім на інші види птахів. Вони також відзначають, що вірус виявився досить смертельним, з масовим вимиранням в багатьох спалахах. Російські робітники пройшли дослідження, наприклад, після того, як загинуло 101 000 курей.

На більш оптимістичній ноті Ши і Гао відзначають, що ще не пізно прийняти превентивні заходи, які можуть запобігти пандемії. Вони припускають, що пильний нагляд за фермами, живими ринками і дикими птахами, поряд з впровадженням стандартних заходів інфекційного контролю, може уповільнити розповсюдження вірусу, що дасть фармацевтичним компаніям час для розробки вакцини проти нього.

Додамо

Спалах пташиного грипу H5N8 було зафіксовано в місті Нагчу на території Тибетського автономного району/Південно-Західний Китай.

Захворювання було виявлено у диких птахів в двох районах Нагчу, включаючи національний заповідник водно-болотних угідь. До теперішнього часу загинуло 268 заражених особин.

Довідка

H5N8 - це підтип вірусу грипу A також відомого, як вірус пташиного грипу.

20 лютого 2021 року Росія повідомила про перші відомі випадки зараження людей вірусом H5N8. Було підтверджено, що сім осіб були інфіковані на фермі на півдні Росії, де були зареєстровані спалахи. Не було ніяких ознак передачі інфекції від людини до людини, і сім випадків були описані як "легкі". Анна Попова, глава Росспоживнагляду, заявила, що з тих пір семеро птахівників одужали, і що "ситуація не розвивалася далі". Пізніше ВООЗ підтвердила, що всі випадки залишалися безсимптомними протягом всього періоду спостереження.

12 березня 2021 року Попова попередила, що існує "високий ступінь ймовірності" передачі вірусу H5N8 від людини до людини.

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