Китайские ученые предупреждают, что птичий грипп может вызвать еще одну пандемию

Детали

Как отмечают Ши и Гао, новый штамм вируса гриппа был впервые обнаружен у утки в Китае еще в 2010 году. К 2014 году в Японии и Южной Корее были зафиксированы вспышки как среди домашних, так и среди диких птиц. А к 2016 году его обнаружили у птиц в Индии, России, Монголии, США и некоторых странах Европы. К 2020 году вспышки были зарегистрированы в 46 странах.

Ши и Гао отмечают, что эта история свидетельствует о том, что вирус может распространяться очень быстро.

Авторы отмечают, что в зараженных рабочих с России не было никаких симптомов (они были протестированы в целях безопасности), и не было никаких указаний на то, что вирус передавался от одного человека к другому. Но они отмечают, что для кроссингоовера вируса обычно не требуется много времени, чтобы адаптироваться и распространиться среди других жертв - они отмечают, как быстро вирус мутировал, перескакивая с утки на утку, а потом на другие виды птиц. Они также отмечают, что вирус оказался довольно смертельным, с массовым вымиранием во многих вспышках. Российские рабочие прошли испытания, например, после того, как погибло 101 000 куриц.

На более оптимистичной ноте Ши и Гао отмечают, что еще не поздно принять превентивные меры, которые могут предотвратить пандемию. Они предполагают, что пристальный надзор за фермами, живыми рынками и дикими птицами, наряду с внедрением стандартных мер инфекционного контроля, может замедлить распространение вируса, что позволит фармацевтическим компаниям выиграть время для разработки вакцины против него.

Добавим

Вспышка птичьего гриппа H5N8 была зафиксирована в городе Нагчу на территории Тибетского автономного района/Юго-Западный Китай.

Заболевание было выявлено у диких птиц в двух районах Нагчу, включая национальный заповедник водно-болотных угодий. К настоящему времени погибло 268 зараженных особей.

Справка

H5N8 - это подтип вируса гриппа A также известного, как вирус птичьего гриппа.

20 февраля 2021 года Россия сообщила о первых известных случаях заражения людей вирусом H5N8. Было подтверждено, что семь человек были инфицированы на ферме на юге России, где были зарегистрированы вспышки. Не было никаких признаков передачи инфекции от человека к человеку, и семь случаев были описаны как "легкие". Анна Попова, глава Роспотребнадзора, заявила, что с тех пор семь птицеводов выздоровели, и что "ситуация не развивалась дальше". Позже ВОЗ подтвердила, что все случаи оставались бессимптомными в течение всего периода наблюдения.

12 марта 2021 года Попова предупредила, что существует "высокая степень вероятности" передачи вируса H5N8 от человека к человеку.