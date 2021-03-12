Новий тип пташиного грипу, виявлений у РФ - скоро зможе мутувати та передаватися між людьми
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Новий тип вірусу пташиного грипу A (H5N8), виявлений в лютому у кількох росіян, найімовірніше, скоро мутує і зможе передаватися від людини до людини. Про це повідомила в інтерв'ю ТАСС керівник Роспотребнадзора Анна Попова, пише УНН.
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“Прогноз про те, що це трапиться, має досить високу ступінь ймовірності. Це, швидше за все, станеться... Але ми побачили це раніше, ніж настала біда”, — розповіла Попова.
Деталі
За словами Попової, ще є час підготуватися до такого сценарію — розробити тести і створити вакцину.
“Не знадобиться — ось це буде вже щасливий випадок. Але якщо знадобиться, ми будемо готові. Тобто ми змогли побачити і попередити всю світова спільнота про те, що загроза є”, — додала вона.
Повідомляється, що виявлення цього вірусу у людей стало “відкриттям світового рівня”.
Додамо
У лютому в Росії було підтверджено перші випадки у світі зараження людей вірусом пташиного грипу A (H5N8). Тоді повідомлялося, що заразилися сім співробітників птахофабрики на півдні Росії, де в грудні минулого року стався спалах серед поголів’я птахів.