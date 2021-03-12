Новый тип птичьего гриппа, обнаруженный в РФ - скоро сможет мутировать и передаваться между людьми

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“Прогноз о том, что это случится, имеет достаточно высокую степень вероятности. Это, скорее всего, произойдет... Но мы увидели это раньше, чем пришла беда”, — рассказала Попова.

Детали

По словам Поповой, еще есть время подготовиться к такому сценарию — разработать тесты и создать вакцину.

“Не понадобится — вот это будет уже счастливый случай. Но если понадобится, мы будем готовы. То есть мы смогли увидеть и предупредить все мировое сообщество о том, что есть угроза”, — добавила она.

Сообщается, что выявление этого вируса у людей стало “открытием мирового уровня”.

Добавим

В феврале в России было подтверждены первые случаи в мире заражения людей вирусом птичьего гриппа A (H5N8). Тогда сообщалось, что заразились семь сотрудников птицефабрики на юге России, где в декабре прошлого года произошла вспышка среди поголовья птиц.