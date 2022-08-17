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Китай "широко використовує" психіатричні лікарні для покарання активістів - звіт правозахисників

Київ • УНН

 • 182445 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Правозахисна група Safeguard Defenders заявила, що використання Китаєм психіатричних лікарень для ув'язнення активістів без належної правової процедури залишається звичайним явищем, звинувативши лікарів та систему охорони здоров'я у змові з владою для покарання дисидентів, передає УНН.

Китай "широко використовує" психіатричні лікарні для покарання активістів - звіт правозахисників

Деталі

Влада Пекіна протягом десятиліть використовувала систему психіатричних лікарень країни, відому як Анькан для покарання політичних в'язнів.

У звіті, опублікованому неурядовою організацією Safeguard Defenders, що базується в Мадриді, йдеться, що ця практика триває, незважаючи на реформи на початку 2010-х років, які вимагали медичної згоди та посилення судового нагляду за системою психіатричної допомоги Китаю.

Більшість даних у звіті отримано з інтерв'ю з жертвами та їхніми сім'ями, розміщених в Інтернеті китайською неурядовою організацією "Спостереження за цивільними правами та засобами існування" (CRLW).

У даних розглядаються випадки, коли 99 китайців були змушені госпіталізуватися до психіатричної лікарні з політичних мотивів у період з 2015 до 2021 року.

"У 2022 році Комуністична партія Китаю (КПК), як і раніше, регулярно замикає політичних мішеней у психіатричних лікарнях, незважаючи на те, що більше десяти років тому були внесені правові зміни, спрямовані на припинення цієї варварської практики", - заявила група.

"КПК може повністю виключити петиціонерів та активістів із системи правосуддя, без надії на зустріч із адвокатом чи судом, водночас "діагностуючи" у них психічні захворювання, щоб вони були соціально ізольовані навіть після звільнення", — йдеться у повідомленні.

"Лікарі вступають у змову з КПК, щоб піддавати жертв непотрібній з медичної точки зору примусовій госпіталізації та примусовому лікуванню".

У повідомленні йдеться, що більшість жертв були петиціонерами, "людьми, які часто борються на найнижчих щаблях соціальних сходинок у Китаї і, таким чином, є безсилими та легкою мішенню".

"Такі цифри вказують на те, що відправлення політичних ув'язнених до психіатричних лікарень є найпоширенішим явищем у Китаї".

У доповіді йдеться, що затримані часто зазнавали фізичного та психологічного насильства з посиланням на заяви ув'язнених про те, що вони зазнавали побиття, електрошокової терапії та одиночного ув'язнення.

Доповнення

Китай є світовим лідером у взятті під варту політичних опонентів. Критики кажуть, що ця практика посилилася за Сі Цзіньпіня, найбезкомпроміснішого правителя країни за останні десятиліття.

Правозахисні групи кажуть, що, крім дисидентів і петиціонерів, щонайменше один мільйон людей, переважно представники мусульманських меншин, були ув'язнені в "таборі перевиховання" в західному регіоні Сіньцзян і стикаються з широко поширеними зловживаннями, включаючи примусову стерилізацію та примусову працю.

Китай заявляє, що має центри професійного навчання в регіоні, призначені для протидії екстремізму.

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