Деталі

Влада Пекіна протягом десятиліть використовувала систему психіатричних лікарень країни, відому як Анькан для покарання політичних в'язнів.

У звіті, опублікованому неурядовою організацією Safeguard Defenders, що базується в Мадриді, йдеться, що ця практика триває, незважаючи на реформи на початку 2010-х років, які вимагали медичної згоди та посилення судового нагляду за системою психіатричної допомоги Китаю.

Більшість даних у звіті отримано з інтерв'ю з жертвами та їхніми сім'ями, розміщених в Інтернеті китайською неурядовою організацією "Спостереження за цивільними правами та засобами існування" (CRLW).

У даних розглядаються випадки, коли 99 китайців були змушені госпіталізуватися до психіатричної лікарні з політичних мотивів у період з 2015 до 2021 року.

"У 2022 році Комуністична партія Китаю (КПК), як і раніше, регулярно замикає політичних мішеней у психіатричних лікарнях, незважаючи на те, що більше десяти років тому були внесені правові зміни, спрямовані на припинення цієї варварської практики", - заявила група.

"КПК може повністю виключити петиціонерів та активістів із системи правосуддя, без надії на зустріч із адвокатом чи судом, водночас "діагностуючи" у них психічні захворювання, щоб вони були соціально ізольовані навіть після звільнення", — йдеться у повідомленні.

"Лікарі вступають у змову з КПК, щоб піддавати жертв непотрібній з медичної точки зору примусовій госпіталізації та примусовому лікуванню".

У повідомленні йдеться, що більшість жертв були петиціонерами, "людьми, які часто борються на найнижчих щаблях соціальних сходинок у Китаї і, таким чином, є безсилими та легкою мішенню".

"Такі цифри вказують на те, що відправлення політичних ув'язнених до психіатричних лікарень є найпоширенішим явищем у Китаї".

У доповіді йдеться, що затримані часто зазнавали фізичного та психологічного насильства з посиланням на заяви ув'язнених про те, що вони зазнавали побиття, електрошокової терапії та одиночного ув'язнення.

Доповнення

Китай є світовим лідером у взятті під варту політичних опонентів. Критики кажуть, що ця практика посилилася за Сі Цзіньпіня, найбезкомпроміснішого правителя країни за останні десятиліття.

Правозахисні групи кажуть, що, крім дисидентів і петиціонерів, щонайменше один мільйон людей, переважно представники мусульманських меншин, були ув'язнені в "таборі перевиховання" в західному регіоні Сіньцзян і стикаються з широко поширеними зловживаннями, включаючи примусову стерилізацію та примусову працю.

Китай заявляє, що має центри професійного навчання в регіоні, призначені для протидії екстремізму.