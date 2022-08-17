Китай "широко использует" психиатрические больницы для наказания активистов – отчет правозащитников

Детали

Власти Пекина на протяжении десятилетий использовали систему психиатрических больниц страны, известную как Анькан для наказания политических заключенных.

В отчете, опубликованном неправительственной организацией Safeguard Defenders, что базируется в Мадриде, говорится, что эта практика продолжается, несмотря на реформы в начале 2010-х годов, которые требовали медицинского согласия и усиления судебного надзора за системой психиатрической помощи Китая.

Большинство данных в отчете получено из интервью с жертвами и их семьями, размещенных в Интернете китайской неправительственной организацией "Наблюдение за гражданскими правами и средствами существования" (CRLW).

В данных рассматриваются случаи, когда 99 китайцев были вынуждены госпитализироваться в психбольницу по политическим мотивам в период с 2015 по 2021 год.

"В 2022 году Коммунистическая партия Китая (КПК) по-прежнему регулярно заключает политические мишени в психиатрических больницах, несмотря на то, что более десяти лет назад были внесены правовые изменения, направленные на прекращение этой варварской практики", - заявила группа.

"КПК может полностью исключить петиционеров и активистов из системы правосудия, без надежды на встречу с адвокатом или судом, в то же время "диагностируя" у них психические заболевания, чтобы они были социально изолированы даже после освобождения", — говорится в сообщении.

"Врачи вступают в сговор с КПК, чтобы подвергать жертв ненужной с медицинской точки зрения принудительной госпитализации и принудительному лечению".

В сообщении говорится, что большинство жертв были петиционерами, "людьми, которые часто борются на самых низких ступенях социальных слоев в Китае и, таким образом, бессильны и являются легкой мишенью".

"Такие цифры указывают на то, что отправка политических заключенных в психиатрические больницы является самым распространенным явлением в Китае".

В докладе говорится, что задержанные часто подвергались физическому и психологическому насилию со ссылкой на заявления заключенных о том, что они подвергались избиениям, электрошоковой терапии и одиночному заключению.

Дополнение

Китай является мировым лидером в заключении под стражу политических оппонентов. Критики говорят, что эта практика усилилась при Си Цзиньпине, самом бескомпромиссном правителе страны за последние десятилетия.

Правозащитные группы говорят, что, помимо диссидентов и петиционеров, по меньшей мере один миллион человек, преимущественно представители мусульманских меньшинств, были заключены в "лагере перевоспитания" в западном регионе Синьцзян и сталкиваются с широко распространенными злоупотреблениями, включая принудительную стерилизацию и принудительный труд.

Китай заявляет, что имеет центры профессионального обучения в регионе, предназначенные для противодействия экстремизму.