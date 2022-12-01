Китай має намір послабити обмеження COVID після тижня історичних протестів

Деталі

Випадки по всій країні залишаються близькими до рекордно високих, але зміни відбуваються, коли в останні дні деякі міста знімають блокування.

Заходи, які мають бути оприлюднені, включають скорочення використання масового тестування та регулярних тестів на нуклеїнові кислоти, а також кроки, що дозволяють ізолювати позитивні випадки та близькі контакти за певних умов, повідомили джерела, знайомі з цим питанням.

Населення багатомільйонних міст було заблоковане, іноді тижнями, навіть після одного позитивного випадку.

Розчарування вилилося минулого тижня у демонстраціях суспільної непокори, безпрецедентних для материкового Китаю з того часу, як Сі Цзіньпін прийшов до влади у 2012 році.

Після запеклих протестів у Гуанчжоу у вівторок влада як мінімум семи районів великого виробничого центру заявила, що знімає тимчасові обмеження. В одному окрузі заявили, що це дозволить знову відкрити школи, ресторани та підприємства, включаючи кінотеатри.

Міста, у тому числі Чунцін і Чженьчжоу, також оголосили про послаблення.

У столиці Пекіні деякі громади почали готуватись до змін. За словами мешканців, одна громада на сході міста цього тижня провела онлайн-голосування про можливість ізоляції пацієнтів із позитивним результатом вдома.

Контекст

У всьому світі зросли очікування того, що Китай, все ще намагаючись стримати інфекцію, може спробувати знову відкрити свої кордони в якийсь момент наступного року, як тільки він досягне більш високих показників вакцинації серед літніх людей, що вагаються.

Китайські акції та ринки по всьому світу впали після протестів на вихідних у Шанхаї, Пекіні та інших містах.

Суворі заходи заборони Китаю цього року послабили внутрішню економічну активність і поширилися на інші країни через перебої в ланцюжку поставок.

За оцінками China Dissent Monitor, керованої організацією Freedom House, яку фінансує уряд США, по всьому Китаю з суботи по понеділок відбулося не менше 27 демонстрацій. Австралійський аналітичний центр ASPI зафіксував 51 протест у 24 містах.