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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Масові антиурядові протести проти заходів COVID-19 сколихнули Шанхай та Пекін

Масові антиурядові протести проти заходів COVID-19 сколихнули Шанхай та Пекін

Київ • УНН

 • 1546586 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Сотні людей вийшли на вулиці Шанхаю на знак протесту проти суворих заходів уряду Китаю щодо заборони поширення коронавірусу. До того ж демонстранти також зібралися біля одного з найпрестижніших пекінських університетів, пише УНН з посиланням на агенство Reuters.

Деталі

Хвиля громадянської непокори досягла безпрецедентного рівня в материковому Китаї з того часу, як Сі Цзіньпін прийшов до влади десять років тому.

На очах великої групи поліції натовп тримав у руках чисті аркуші паперу — символ протесту проти цензури. Пізніше вони кричали: «Зніміть блокування Урумчі, зніміть блокування Сіньцзяна, зніміть блокування для всього Китаю!».

Демонстранти також кричали: «Геть комуністичну партію! Геть Сі Цзіньпіна!».

Поліція час від часу намагалася розігнати натовп.

Поблизу кампусу пекінського університету Цінхуа зібрався великий натовп. Деякі люди також тримали у руках чисті аркуші паперу.

В Ланьчжоу на північному заході, протестувальники в суботу перевернули намети для співробітників COVID та розбили кабіни для тестування.

Контекст

Протести, вельми незвичайні для комуністичної країни з населенням понад 1,4 мільярда людей, були викликані гнівом з приводу смертельної пожежі, яка спалахнула в житловому будинку в Урумчі, внаслідок якого раніше цього тижня загинули щонайменше 10 людей. Обмеження завадили рятувальним роботам.

Більшість регіону Сіньцзян та його столиця Урумчі заблоковані понад 100 днів.

Цими вихідними секретар Комуністичної партії Сіньцзяна Ма Сінжуй закликав регіон посилити заходи щодо забезпечення безпеки та припинити «незаконну насильницьку відмову від заходів щодо профілактики COVID».

Великі обмеження на пересування нині діють у багатьох містах з населенням понад 1 мільйон осіб, таких як Пекін, Гуанчжоу і Чунцін.

В даний час в Китаї спостерігається найвищий рівень випадків COVID-19 з початку пандемії. У неділю комісія з охорони здоров'я в Пекіні повідомила про рекордну кількість — понад 39 тисяч нових випадків.

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