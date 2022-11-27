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Массовые антиправительственные протесты против мер COVID-19 всколыхнули Шанхай и Пекин

Киев • УНН

 • 1546586 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Сотни людей вышли на улицы Шанхая в знак протеста против строгих мер правительства Китая по запрету распространения коронавируса. К тому же демонстранты также собрались возле одного из самых престижных пекинских университетов, пишет УНН со ссылкой на агентство Reuters.

Детали

Волна гражданского неповиновения достигла беспрецедентного уровня в материковом Китае с тех пор, как Си Цзиньпин пришел к власти десять лет назад.

На глазах большой группы полиции толпа держала в руках чистые листы бумаги — символ протеста против цензуры. Позже они кричали: «Снимите блокировку Урумчи, снимите блокировку Синьцзяна, снимите блокировку для всего Китая!».

Демонстранты также кричали: «Прочь коммунистическую партию! Прочь Си Цзиньпина!».

Полиция время от времени пыталась разогнать толпу.

Вблизи кампуса пекинского университета Цинхуа собралась большая толпа. Некоторые люди тоже держали в руках чистые листы бумаги.

В Ланьчжоу на северо-западе протестующие в субботу перевернули палатки для сотрудников COVID и разбили кабины для тестирования.

Контекст

Протесты, весьма необычные для коммунистической страны с населением более 1,4 миллиарда человек, были вызваны гневом по поводу смертельного пожара, разразившегося в жилом доме в Урумчи, в результате которого ранее на этой неделе погибли по меньшей мере 10 человек. Ограничения помешали спасательным работам.

Большинство региона Синьцзян и его столица Урумчи заблокированы более 100 дней.

В эти выходные секретарь Коммунистической партии Синьцзяна Ма Синжуй призвал регион усилить меры по обеспечению безопасности и прекратить «незаконный насильственный отказ от мер по профилактике COVID».

Большие ограничения на передвижение в настоящее время действуют во многих городах с населением более 1 миллиона человек, таких как Пекин, Гуанчжоу и Чунцин.

В настоящее время в Китае наблюдается самый высокий уровень случаев COVID-19 с начала пандемии. В воскресенье комиссия по здравоохранению в Пекине сообщила о рекордном количестве — более 39 тысяч новых случаев.

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