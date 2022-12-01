Китай намерен ослабить ограничение COVID после недели исторических протестов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В ближайшие дни Китай объявит об ослаблении карантинных протоколов COVID-19 и сокращении масштабов массового тестирования, сообщили Reuters источники. Самые жестокие ограничения вызвали массовые протесты, пишет УНН.
Детали
Случаи по всей стране остаются близкими к рекордно высоким, но изменения происходят, когда в последние дни некоторые города снимают блокировку.
Меры, которые должны быть обнародованы, включают в себя сокращение использования массового тестирования и регулярных тестов на нуклеиновые кислоты, а также шаги, позволяющие изолировать положительные случаи и близкие контакты при определенных условиях, сообщили источники, знакомые с этим вопросом.
Население многомиллионных городов было заблокировано, иногда неделями, даже после одного положительного случая.
Разочарование вылилось на прошлой неделе в демонстрации общественного неповиновения, беспрецедентных для материкового Китая с тех пор, как Си Цзиньпин пришел к власти в 2012 году.
После ожесточенных протестов в Гуанчжоу во вторник власти как минимум семи районов крупного производственного центра заявили, что снимают временные ограничения. В одном округе заявили, что это позволит снова открыть школы, рестораны и предприятия, включая кинотеатры.
Города, в том числе Чунцин и Чжэньчжоу, также объявили о послаблении.
В столице Пекине некоторые общины начали готовиться к переменам. По словам жителей, одна община на востоке города провела онлайн-голосование о возможности изоляции пациентов с положительным результатом дома.
Контекст
Во всем мире выросли ожидания того, что Китай, все еще пытаясь сдержать инфекцию, может попытаться вновь открыть свои границы в какой-то момент следующего года, как только он достигнет более высоких показателей вакцинации среди пожилых людей.
Китайские акции и рынки по всему миру упали после протестов на выходных в Шанхае, Пекине и других городах.
Строгие меры запрета Китая в этом году ослабили внутреннюю экономическую активность и распространились на другие страны из-за перебоев в цепочке поставок.
По оценкам China Dissent Monitor, управляемой организацией Freedom House, финансируемой правительством США, по всему Китаю с субботы по понедельник состоялось не менее 27 демонстраций. Австралийский аналитический центр ASPI зафиксировал 51 протест в 24 городах.