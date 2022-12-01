Китай намерен ослабить ограничение COVID после недели исторических протестов

Детали

Случаи по всей стране остаются близкими к рекордно высоким, но изменения происходят, когда в последние дни некоторые города снимают блокировку.

Меры, которые должны быть обнародованы, включают в себя сокращение использования массового тестирования и регулярных тестов на нуклеиновые кислоты, а также шаги, позволяющие изолировать положительные случаи и близкие контакты при определенных условиях, сообщили источники, знакомые с этим вопросом.

Население многомиллионных городов было заблокировано, иногда неделями, даже после одного положительного случая.

Разочарование вылилось на прошлой неделе в демонстрации общественного неповиновения, беспрецедентных для материкового Китая с тех пор, как Си Цзиньпин пришел к власти в 2012 году.

После ожесточенных протестов в Гуанчжоу во вторник власти как минимум семи районов крупного производственного центра заявили, что снимают временные ограничения. В одном округе заявили, что это позволит снова открыть школы, рестораны и предприятия, включая кинотеатры.

Города, в том числе Чунцин и Чжэньчжоу, также объявили о послаблении.

В столице Пекине некоторые общины начали готовиться к переменам. По словам жителей, одна община на востоке города провела онлайн-голосование о возможности изоляции пациентов с положительным результатом дома.

Контекст

Во всем мире выросли ожидания того, что Китай, все еще пытаясь сдержать инфекцию, может попытаться вновь открыть свои границы в какой-то момент следующего года, как только он достигнет более высоких показателей вакцинации среди пожилых людей.

Китайские акции и рынки по всему миру упали после протестов на выходных в Шанхае, Пекине и других городах.

Строгие меры запрета Китая в этом году ослабили внутреннюю экономическую активность и распространились на другие страны из-за перебоев в цепочке поставок.

По оценкам China Dissent Monitor, управляемой организацией Freedom House, финансируемой правительством США, по всему Китаю с субботы по понедельник состоялось не менее 27 демонстраций. Австралийский аналитический центр ASPI зафиксировал 51 протест в 24 городах.