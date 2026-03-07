Кількість загиблих через ракетний удар рф у Харкові зросла до восьми

Кількість загиблих внаслідок атаки рф у Харкові збільшилася до 8 людей, повідомив мер міста Ігор Терехов у суботу у соцмережах, пише УНН.

Знайдено восьме тіло загиблої людини під завалами будинку - написав Терехов.

Внаслідок нічної атаки на місто, зі слів мера Харкова, у своєму будинку загинула "вчителька початкових класів шостого ліцею, та її син, учень другого класу". "Також разом зі своєю мамою загинула восьмикласниця 16-го ліцею", - додав Терехов.

Доповнення

Уночі через російський ракетний удар зруйнована житлова п’ятиповерхівка у Київському районі Харкова. Серед загиблих 2 дітей.

Психологи ДСНС надають допомогу постраждалим та рідним загиблих на місці ракетного удару у Харкові.

У Харкові 15 поранених після ракетного удару рф, серед них діти