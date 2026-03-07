Кількість загиблих через ракетний удар рф у Харкові зросла до восьми
Київ • УНН
Під завалами будинку знайшли восьме тіло. Серед загиблих внаслідок нічної атаки рф на житлову п’ятиповерхівку двоє дітей та вчителька початкових класів.
Кількість загиблих внаслідок атаки рф у Харкові збільшилася до 8 людей, повідомив мер міста Ігор Терехов у суботу у соцмережах, пише УНН.
Знайдено восьме тіло загиблої людини під завалами будинку
Внаслідок нічної атаки на місто, зі слів мера Харкова, у своєму будинку загинула "вчителька початкових класів шостого ліцею, та її син, учень другого класу". "Також разом зі своєю мамою загинула восьмикласниця 16-го ліцею", - додав Терехов.
Доповнення
Уночі через російський ракетний удар зруйнована житлова п’ятиповерхівка у Київському районі Харкова. Серед загиблих 2 дітей.
Психологи ДСНС надають допомогу постраждалим та рідним загиблих на місці ракетного удару у Харкові.
