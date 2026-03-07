Число погибших из-за ракетного удара рф в Харькове возросло до восьми

Число погибших в результате атаки рф в Харькове увеличилось до 8 человек, сообщил мэр города Игорь Терехов в субботу в соцсетях, пишет УНН.

Найдено восьмое тело погибшего человека под завалами дома - написал Терехов.

В результате ночной атаки на город, по словам мэра Харькова, в своем доме погибла "учительница начальных классов шестого лицея, и ее сын, ученик второго класса". "Также вместе со своей мамой погибла восьмиклассница 16-го лицея", - добавил Терехов.

Дополнение

Ночью из-за российского ракетного удара разрушена жилая пятиэтажка в Киевском районе Харькова. Среди погибших 2 детей.

Психологи ГСЧС оказывают помощь пострадавшим и родным погибших на месте ракетного удара в Харькове.

В Харькове 15 раненых после ракетного удара рф, среди них дети