Число погибших из-за ракетного удара рф в Харькове возросло до восьми
Киев • УНН
Под завалами дома нашли восьмое тело. Среди погибших в результате ночной атаки рф на жилую пятиэтажку двое детей и учительница начальных классов.
Число погибших в результате атаки рф в Харькове увеличилось до 8 человек, сообщил мэр города Игорь Терехов в субботу в соцсетях, пишет УНН.
Найдено восьмое тело погибшего человека под завалами дома
В результате ночной атаки на город, по словам мэра Харькова, в своем доме погибла "учительница начальных классов шестого лицея, и ее сын, ученик второго класса". "Также вместе со своей мамой погибла восьмиклассница 16-го лицея", - добавил Терехов.
Дополнение
Ночью из-за российского ракетного удара разрушена жилая пятиэтажка в Киевском районе Харькова. Среди погибших 2 детей.
Психологи ГСЧС оказывают помощь пострадавшим и родным погибших на месте ракетного удара в Харькове.
