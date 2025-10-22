Кількість постраждалих від російської атаки в Києві зросла до 25: серед них п'ятеро дітей

У Києві кількість постраждалих від атаки рф збільшилася до 25 людей, серед них - 5 дітей, повідомив у середу голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.

Станом на 12:40 кількість поранених внаслідок російської атаки зросла до 25 осіб. З них 5 дітей - написав Ткаченко.

З його слів, понад 10 госпіталізовані, з них 4 дитини.

Доповнення

У Києві під ворожим ударом були Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Голосіївський, Печерський та Солом'янський райони . Пошкоджені щонайменше 10 житлових будинків.

Орієнтовно на 11 годину тривала ліквідація пожежі у Дніпровському районі міста, пожежа локалізована.