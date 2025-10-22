Число пострадавших от российской атаки в Киеве возросло до 25: среди них пятеро детей
Киев • УНН
В Киеве в результате российской атаки пострадали 25 человек, среди них 5 детей. Более 10 госпитализированы, из них 4 ребенка.
В Киеве количество пострадавших от атаки рф увеличилось до 25 человек, среди них - 5 детей, сообщил в среду глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.
По состоянию на 12:40 количество раненых в результате российской атаки возросло до 25 человек. Из них 5 детей
По его словам, более 10 госпитализированы, из них 4 ребенка.
Дополнение
В Киеве под вражеским ударом были Дарницкий, Деснянский, Днепровский, Голосеевский, Печерский и Соломенский районы. Повреждены по меньшей мере 10 жилых домов.
Ориентировочно на 11 часов продолжалась ликвидация пожара в Днепровском районе города, пожар локализован.