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Кількість постраждалих на Київщині через обстріл рф зросла до 8

Київ • УНН

 • 3050 перегляди

Росіяни вчетверте за добу атакували логістичну інфраструктуру Київщини. Рятувальники гасять пожежі у Броварському та Бориспільському районах.

Кількість постраждалих на Київщині через обстріл рф зросла до 8

На Київщині кількість постраждалих через обстріл рф зросла до 8 людей, триває ліквідація наслідків ворожої атаки, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

Як повідомили у ДСНС, росіяни вчетверте за добу атакували логістичну інфраструктуру Київщини.

У Броварському районі триває ліквідація пожежі на одному з підприємств паливної інфраструктури. На іншій локації рятувальники проводять розбір та проливання конструкцій.

На Бориспільщині також ліквідовують наслідків ворожої атаки на об’єкти логістичної інфраструктури. На 3 локаціях гасять пожежі, ще на одній — ліквідували, наразі там проводяться аварійно-відновлювальні роботи.

рф сьогодні атакувала Україну 76 реактивними "шахедами": основний напрямок Київщина, є влучання18.08.26, 21:02 • 5408 переглядiв

Антоніна Туманова

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