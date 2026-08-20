Кількість постраждалих на Київщині через обстріл рф зросла до 8
Київ • УНН
Росіяни вчетверте за добу атакували логістичну інфраструктуру Київщини. Рятувальники гасять пожежі у Броварському та Бориспільському районах.
На Київщині кількість постраждалих через обстріл рф зросла до 8 людей, триває ліквідація наслідків ворожої атаки, передає УНН із посиланням на ДСНС.
Деталі
Як повідомили у ДСНС, росіяни вчетверте за добу атакували логістичну інфраструктуру Київщини.
У Броварському районі триває ліквідація пожежі на одному з підприємств паливної інфраструктури. На іншій локації рятувальники проводять розбір та проливання конструкцій.
На Бориспільщині також ліквідовують наслідків ворожої атаки на об’єкти логістичної інфраструктури. На 3 локаціях гасять пожежі, ще на одній — ліквідували, наразі там проводяться аварійно-відновлювальні роботи.
рф сьогодні атакувала Україну 76 реактивними "шахедами": основний напрямок Київщина, є влучання18.08.26, 21:02 • 5408 переглядiв