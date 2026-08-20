Число пострадавших в Киевской области из-за обстрела рф возросло до 8

В Киевской области число пострадавших в результате обстрела рф возросло до 8 человек, продолжается ликвидация последствий вражеской атаки, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Как сообщили в ГСЧС, россияне в четвертый раз за сутки атаковали логистическую инфраструктуру Киевской области.

В Броварском районе продолжается ликвидация пожара на одном из предприятий топливной инфраструктуры. На другой локации спасатели проводят разбор и проливку конструкций.

В Бориспольском районе также ликвидируют последствия вражеской атаки на объекты логистической инфраструктуры. На 3 локациях тушат пожары, еще на одной — ликвидировали, в настоящее время там проводятся аварийно-восстановительные работы.

рф сегодня атаковала Украину 76 реактивными "шахедами": основное направление — Киевщина, есть попадания