Число пострадавших в Киевской области из-за обстрела рф возросло до 8
Киев • УНН
Россияне в четвертый раз за сутки атаковали логистическую инфраструктуру Киевской области. Спасатели тушат пожары в Броварском и Бориспольском районах.
В Киевской области число пострадавших в результате обстрела рф возросло до 8 человек, продолжается ликвидация последствий вражеской атаки, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Как сообщили в ГСЧС, россияне в четвертый раз за сутки атаковали логистическую инфраструктуру Киевской области.
В Броварском районе продолжается ликвидация пожара на одном из предприятий топливной инфраструктуры. На другой локации спасатели проводят разбор и проливку конструкций.
В Бориспольском районе также ликвидируют последствия вражеской атаки на объекты логистической инфраструктуры. На 3 локациях тушат пожары, еще на одной — ликвидировали, в настоящее время там проводятся аварийно-восстановительные работы.
рф сегодня атаковала Украину 76 реактивными "шахедами": основное направление — Киевщина, есть попадания18.08.26, 21:02 • 5406 просмотров