рф сегодня атаковала Украину 76 реактивными "шахедами": основное направление — Киевщина, есть попадания
Киев • УНН
Воздушные силы ВСУ сообщили об ударе по Украине 76 реактивными БПЛА "Shahed", основное направление — Киевщина. ПВО сбила и подавила более 70 дронов, но есть попадания и падения сбитых.
Сегодня Россия нанесла удар по Украине 76 реактивными «шахедами». Основным направлением атаки была Киевская область. 70 вражеских БПЛА удалось уничтожить или подавить. Об этом сообщают Воздушные силы Вооружённых сил Украины, передаёт УНН.
18 августа 2026 года в течение дневного времени (с 07:00 до 18:30) враг нанёс удар по Украине 76 реактивными БПЛА типа «Shahed». Основное направление удара — Киевская область
По имеющейся информации, противовоздушной обороне удалось сбить и подавить более 70 реактивных БПЛА противника, однако зафиксированы попадания БПЛА и падение сбитых аппаратов в нескольких местах. В настоящее время информация уточняется.
После 18:30 в воздушное пространство Украины вошло ещё более двадцати реактивных БПЛА! Боевая работа продолжается, не игнорируйте правила безопасности!
Напомним
Россия строит новые стартовые площадки для ударных дронов вдоль границы с Украиной и Беларусью, что может угрожать не только Украине. Аналитики ISW предупреждают о возможной угрозе территории НАТО.