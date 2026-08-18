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рф сегодня атаковала Украину 76 реактивными "шахедами": основное направление — Киевщина, есть попадания

Киев • УНН

 • 798 просмотра

Воздушные силы ВСУ сообщили об ударе по Украине 76 реактивными БПЛА "Shahed", основное направление — Киевщина. ПВО сбила и подавила более 70 дронов, но есть попадания и падения сбитых.

рф сегодня атаковала Украину 76 реактивными "шахедами": основное направление — Киевщина, есть попадания

Сегодня Россия нанесла удар по Украине 76 реактивными «шахедами». Основным направлением атаки была Киевская область. 70 вражеских БПЛА удалось уничтожить или подавить. Об этом сообщают Воздушные силы Вооружённых сил Украины, передаёт УНН.

18 августа 2026 года в течение дневного времени (с 07:00 до 18:30) враг нанёс удар по Украине 76 реактивными БПЛА типа «Shahed». Основное направление удара — Киевская область 

— говорится в сообщении.

По имеющейся информации, противовоздушной обороне удалось сбить и подавить более 70 реактивных БПЛА противника, однако зафиксированы попадания БПЛА и падение сбитых аппаратов в нескольких местах. В настоящее время информация уточняется.

После 18:30 в воздушное пространство Украины вошло ещё более двадцати реактивных БПЛА! Боевая работа продолжается, не игнорируйте правила безопасности! 

— говорится в сообщении.

Напомним

Россия строит новые стартовые площадки для ударных дронов вдоль границы с Украиной и Беларусью, что может угрожать не только Украине. Аналитики ISW предупреждают о возможной угрозе территории НАТО. 

Алла Киосак

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