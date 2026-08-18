рф сьогодні атакувала Україну 76 реактивними "шахедами": основний напрямок Київщина, є влучання
Київ • УНН
Повітряні Сили ЗСУ повідомили про удар 76 реактивними БпЛА "Shahed" по Україні, основний напрямок — Київщина. ППО збила та подавила понад 70 дронів, але є влучання та падіння збитих.
Сьогодні росія завдала удару по Україні 76 реактивними "шахедами". Основним напрямком атаки була Київщина. 70 ворожих БпЛА вдалося знищити або подавити. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
18 серпня 2026 року протягом денної пори (з 07.00 по 18.30) ворог завдав удару по Україні 76 реактивними БпЛА типу "Shahed". Основний напрямок удару – Київщина
За наявною інформацією, протиповітряній обороні вдалося збити та подавити понад 70 реактивних БпЛА противника, однак є влучання БпЛА та падіння збитих на кількох локаціях. Наразі, інформація уточнюється.
Після 18.30 в повітряний простір України зайшло ще понад двадцять реактивних БпЛА! Бойова робота триває, не ігноруйте правила безпеки!
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