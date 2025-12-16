Кіліан Мбаппе відсудив у "ПСЖ" 61 мільйон євро заборгованості

$42.250.05
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16:20 • 4528 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16:11 • 7016 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
15:35 • 12445 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
13:38 • 13910 перегляди
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
16 грудня, 10:57 • 19352 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
16 грудня, 10:49 • 21401 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
16 грудня, 08:50 • 22334 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
16 грудня, 08:08 • 26779 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
16 грудня, 08:00 • 23191 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
Напад на українців в польській Познані: реакція МЗС України не забарилась16 грудня, 09:27 • 14476 перегляди
Харківщина на аварійних відключеннях, Донеччина повністю знеструмлена, у двох областях без світла понад 700 тис. абонентів - Міненерго16 грудня, 09:39 • 22977 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo16 грудня, 10:19 • 27842 перегляди
В тимчасово окупованому Криму заявили про "націоналізацію" майна Усика12:00 • 13759 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 12:02 • 22460 перегляди
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ14:38 • 11753 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 12:02 • 22600 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo16 грудня, 10:19 • 27981 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
15 грудня, 13:38 • 72279 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 67388 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 42790 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 59706 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 59696 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 63345 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 98093 перегляди
Кіліан Мбаппе відсудив у "ПСЖ" 61 мільйон євро заборгованості

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Форвард іспнського "Реала" француз Кіліан Мбаппе відсудив у своєї колишньої команди - парижського "ПСЖ" понад 60 мільйонів євро компенсації.

Кіліан Мбаппе відсудив у "ПСЖ" 61 мільйон євро заборгованості
Фото: AP

Зірковий форвард мадридського "Реала" Кіліан Мбаппе здобув перемогу в судовому спорі зі своїм колишнім клубом "Парі Сен-Жермен". Паризький трибунал із трудових спорів у вівторок зобов’язав парижан виплатити гравцеві близько 61 млн євро невиплачених бонусів та зарплати. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Згідно з рішенням суду, сума складається з 40 млн євро бонусу за підписання контракту та понад 20 млн євро заборгованості із заробітної плати й "етичної премії" за останні три місяці його перебування в клубі. Хоча Мбаппе претендував на значно більшу компенсацію – близько 240 млн євро, посилаючись на умови поводження з ним наприкінці контракту, – суд задовольнив вимоги лише частково.

"Динамо" та "Шахтар" завершили рік розгромними "сухими" перемогами: результати останнього туру УПЛ перед канікулами 14.12.25, 20:17 • 3954 перегляди

Конфлікт між сторонами загострився у 2023 році, коли футболіст відмовився продовжувати контракт із "ПСЖ" та відхилив рекордну пропозицію з Саудівської Аравії, що позбавило паризький клуб прибутку від трансферу. В результаті влітку 2024 року Мбаппе перейшов до "Реала" на правах вільного агента.

Примітно, що за сім років перебування Мбаппе у складі "ПСЖ" клубу так і не вдалося виграти Лігу чемпіонів. Натомість наступного року після його відходу парижани вперше в історії завоювали цей трофей, обігравши у фіналі міланський "Інтер".

Представники "Парі Сен-Жермен" заявили, що виконають рішення трибуналу, проте розглядають можливість подання апеляції. У офіційній заяві клубу зазначається, що організація "діяла добросовісно та чесно протягом усього процесу".

Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід Мессі13.12.25, 13:42 • 59704 перегляди

Степан Гафтко

СпортНовини Світу
Реал Мадрид
Bloomberg