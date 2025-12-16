Кіліан Мбаппе відсудив у "ПСЖ" 61 мільйон євро заборгованості

Фото: AP

Зірковий форвард мадридського "Реала" Кіліан Мбаппе здобув перемогу в судовому спорі зі своїм колишнім клубом "Парі Сен-Жермен". Паризький трибунал із трудових спорів у вівторок зобов’язав парижан виплатити гравцеві близько 61 млн євро невиплачених бонусів та зарплати. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Згідно з рішенням суду, сума складається з 40 млн євро бонусу за підписання контракту та понад 20 млн євро заборгованості із заробітної плати й "етичної премії" за останні три місяці його перебування в клубі. Хоча Мбаппе претендував на значно більшу компенсацію – близько 240 млн євро, посилаючись на умови поводження з ним наприкінці контракту, – суд задовольнив вимоги лише частково.

"Динамо" та "Шахтар" завершили рік розгромними "сухими" перемогами: результати останнього туру УПЛ перед канікулами

Конфлікт між сторонами загострився у 2023 році, коли футболіст відмовився продовжувати контракт із "ПСЖ" та відхилив рекордну пропозицію з Саудівської Аравії, що позбавило паризький клуб прибутку від трансферу. В результаті влітку 2024 року Мбаппе перейшов до "Реала" на правах вільного агента.

Примітно, що за сім років перебування Мбаппе у складі "ПСЖ" клубу так і не вдалося виграти Лігу чемпіонів. Натомість наступного року після його відходу парижани вперше в історії завоювали цей трофей, обігравши у фіналі міланський "Інтер".

Представники "Парі Сен-Жермен" заявили, що виконають рішення трибуналу, проте розглядають можливість подання апеляції. У офіційній заяві клубу зазначається, що організація "діяла добросовісно та чесно протягом усього процесу".

Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід Мессі