Килиан Мбаппе отсудил у "ПСЖ" 61 миллион евро задолженности

15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16:20 • 5746 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16:11 • 8224 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
15:35 • 13027 просмотра
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
13:38 • 14388 просмотра
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
16 декабря, 10:57 • 19778 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
16 декабря, 10:49 • 21746 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
16 декабря, 08:50 • 22575 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
16 декабря, 08:08 • 27082 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
16 декабря, 08:00 • 23338 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
Нападение на украинцев в польской Познани: реакция МИД Украины не заставила себя ждать16 декабря, 09:27 • 15030 просмотра
Харьковщина на аварийных отключениях, Донетчина полностью обесточена, в двух областях без света более 700 тыс. абонентов - Минэнерго16 декабря, 09:39 • 23543 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto16 декабря, 10:19 • 28784 просмотра
В оккупированном Крыму заявили о "национализации" имущества Усика12:00 • 14320 просмотра
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след12:02 • 23459 просмотра
Украина не имеет сертифицированной организации, которая может определять подлинность деталей вертолетов Ми-8МТ14:38 • 12272 просмотра
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след12:02 • 23483 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto16 декабря, 10:19 • 28802 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
15 декабря, 13:38 • 72710 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15 декабря, 13:34 • 67780 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 43003 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 59926 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 59906 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 63545 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 98288 просмотра
Килиан Мбаппе отсудил у "ПСЖ" 61 миллион евро задолженности

Киев • УНН

 • 418 просмотра

Форвард испанского "Реала" француз Килиан Мбаппе отсудил у своей бывшей команды - парижского "ПСЖ" более 60 миллионов евро компенсации.

Килиан Мбаппе отсудил у "ПСЖ" 61 миллион евро задолженности

Звездный форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе одержал победу в судебном споре со своим бывшим клубом "Пари Сен-Жермен". Парижский трибунал по трудовым спорам во вторник обязал парижан выплатить игроку около 61 млн евро невыплаченных бонусов и зарплаты. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Согласно решению суда, сумма состоит из 40 млн евро бонуса за подписание контракта и более 20 млн евро задолженности по заработной плате и "этической премии" за последние три месяца его пребывания в клубе. Хотя Мбаппе претендовал на значительно большую компенсацию – около 240 млн евро, ссылаясь на условия обращения с ним в конце контракта, – суд удовлетворил требования лишь частично.

ч."Динамо" и "Шахтер" завершили год разгромными "сухими" победами: результаты последнего тура УПЛ перед каникулами

Конфликт между сторонами обострился в 2023 году, когда футболист отказался продлевать контракт с "ПСЖ" и отклонил рекордное предложение из Саудовской Аравии, что лишило парижский клуб прибыли от трансфера. В результате летом 2024 года Мбаппе перешел в "Реал" на правах свободного агента.

Примечательно, что за семь лет пребывания Мбаппе в составе "ПСЖ" клубу так и не удалось выиграть Лигу чемпионов. Зато в следующем году после его ухода парижане впервые в истории завоевали этот трофей, обыграв в финале миланский "Интер".

Представители "Пари Сен-Жермен" заявили, что выполнят решение трибунала, однако рассматривают возможность подачи апелляции. В официальном заявлении клуба отмечается, что организация "действовала добросовестно и честно на протяжении всего процесса".

ч.Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого захода Месси

Степан Гафтко

