Килиан Мбаппе отсудил у "ПСЖ" 61 миллион евро задолженности

Звездный форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе одержал победу в судебном споре со своим бывшим клубом "Пари Сен-Жермен". Парижский трибунал по трудовым спорам во вторник обязал парижан выплатить игроку около 61 млн евро невыплаченных бонусов и зарплаты. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Согласно решению суда, сумма состоит из 40 млн евро бонуса за подписание контракта и более 20 млн евро задолженности по заработной плате и "этической премии" за последние три месяца его пребывания в клубе. Хотя Мбаппе претендовал на значительно большую компенсацию – около 240 млн евро, ссылаясь на условия обращения с ним в конце контракта, – суд удовлетворил требования лишь частично.

Конфликт между сторонами обострился в 2023 году, когда футболист отказался продлевать контракт с "ПСЖ" и отклонил рекордное предложение из Саудовской Аравии, что лишило парижский клуб прибыли от трансфера. В результате летом 2024 года Мбаппе перешел в "Реал" на правах свободного агента.

Примечательно, что за семь лет пребывания Мбаппе в составе "ПСЖ" клубу так и не удалось выиграть Лигу чемпионов. Зато в следующем году после его ухода парижане впервые в истории завоевали этот трофей, обыграв в финале миланский "Интер".

Представители "Пари Сен-Жермен" заявили, что выполнят решение трибунала, однако рассматривают возможность подачи апелляции. В официальном заявлении клуба отмечается, что организация "действовала добросовестно и честно на протяжении всего процесса".

