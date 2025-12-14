"Динамо" та "Шахтар" завершили рік розгромними "сухими" перемогами: результати останнього туру УПЛ перед канікулами

Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" здобули впевнені перемоги в останніх матчах Чемпіонату України з футболу у 2025 році. В УПЛ завершився 2025-й ігровий рік, про це пише УНН.

Деталі

"Динамо" розгромило рівненський "Верес" із рахунком 3:0. Голи за киян забили Пономаренко, Тіаре та Ярмоленко.

"Шахтар" відзначився ще більшою результативністю, забивши 5 "сухих" м’ячів у ворота кам'янець-подільського "Епіцентру". Серед авторів голів – Педріньйо, Невертон, Кауан Еліас і двічі Лука Мейрелліш.

Ліга конференцій: київське "Динамо" поступилося італійській "Фіорентині" з рахунком 1-2

В іншому сьогоднішньому поєдинку 16-го туру львівський "Рух" обіграв СК "Полтава" з рахунком 2:1.

Таким чином, на зимову перерву команди пішли з наступними позиціями:

Лідером турнірної таблиці залишився ЛНЗ (Черкаси).

Друге місце посідає "Шахтар".

На третьому місці – житомирське "Полісся".

Київське "Динамо" завершило осінню частину сезону на четвертій позиції.

Фото з сайту flashscore.ua

Внизу турнірної таблиці перед перервою опинилися СК "Полтава", "Олександрія", "Епіцентр" та "Кудрівка".

Фото з сайту flashscore.ua

"Шахтар" гарантував вихід до плей-оф футбольної Ліги конференцій