"Динамо" та "Шахтар" завершили рік розгромними "сухими" перемогами: результати останнього туру УПЛ перед канікулами

$42.270.00
49.520.00
ukenru
Ексклюзив
12:56 • 10834 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
14 грудня, 10:14 • 18559 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 38540 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 63798 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 45187 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 42281 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 34636 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 20503 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 19294 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 16849 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
1м/с
94%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Масований удар дронів рф по Одещині: пошкоджені енергетичні та цивільні об’єкти14 грудня, 08:49 • 4824 перегляди
Папа Лев підтвердив готовність відвідати України: Ватикан готує план можливого приїзду 14 грудня, 09:52 • 3890 перегляди
Стрілянина на пляжі у Сіднеї під час Хануки: щонайменше 10 загиблих, десятки поранених14 грудня, 10:28 • 9720 перегляди
Президент заявив, що вступ України в НАТО як гарантію безпеки не підтримали деякі європейські партнери14 грудня, 11:40 • 4370 перегляди
Рейтинг Трампа падає, у підтримці прихильників MAGA з’являються "тріщини" – опитування NBC NewsPhoto17:06 • 4426 перегляди
Публікації
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 43203 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 51493 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 47564 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 57252 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 81607 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джеффрі Епштайн
Петтері Орпо
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Німеччина
Польща
Реклама
УНН Lite
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 22973 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 25264 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 30060 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 64501 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 44662 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Ракетна система С-400
Дипломатка
С-300

"Динамо" та "Шахтар" завершили рік розгромними "сухими" перемогами: результати останнього туру УПЛ перед канікулами

Київ • УНН

 • 14 перегляди

"Динамо" та "Шахтар" здобули впевнені перемоги в останніх матчах Чемпіонату України з футболу у 2025 році. "Динамо" розгромило "Верес" 3:0, а "Шахтар" забив 5 "сухих" м’ячів "Епіцентру".

"Динамо" та "Шахтар" завершили рік розгромними "сухими" перемогами: результати останнього туру УПЛ перед канікулами

Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" здобули впевнені перемоги в останніх матчах Чемпіонату України з футболу у 2025 році. В УПЛ завершився 2025-й ігровий рік, про це пише УНН.

Деталі

"Динамо" розгромило рівненський "Верес" із рахунком 3:0. Голи за киян забили Пономаренко, Тіаре та Ярмоленко.

"Шахтар" відзначився ще більшою результативністю, забивши 5 "сухих" м’ячів у ворота кам'янець-подільського "Епіцентру". Серед авторів голів – Педріньйо, Невертон, Кауан Еліас і двічі Лука Мейрелліш.

Ліга конференцій: київське "Динамо" поступилося італійській "Фіорентині" з рахунком 1-211.12.25, 22:08 • 3119 переглядiв

В іншому сьогоднішньому поєдинку 16-го туру львівський "Рух" обіграв СК "Полтава" з рахунком 2:1.

Таким чином, на зимову перерву команди пішли з наступними позиціями:

  • Лідером турнірної таблиці залишився ЛНЗ (Черкаси).
    • Друге місце посідає "Шахтар".
      • На третьому місці – житомирське "Полісся".
        • Київське "Динамо" завершило осінню частину сезону на четвертій позиції.
          Фото з сайту flashscore.ua
          Фото з сайту flashscore.ua

          Внизу турнірної таблиці перед перервою опинилися СК "Полтава", "Олександрія", "Епіцентр" та "Кудрівка".

          Фото з сайту flashscore.ua
          Фото з сайту flashscore.ua

          "Шахтар" гарантував вихід до плей-оф футбольної Ліги конференцій12.12.25, 00:02 • 3423 перегляди

          Степан Гафтко

          Спорт
          Київ