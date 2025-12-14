"Динамо" и "Шахтер" завершили год разгромными "сухими" победами: результаты последнего тура УПЛ перед каникулами

$42.270.00
49.520.00
ukenru
Эксклюзив
12:56 • 11399 просмотра
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря
Эксклюзив
14 декабря, 10:14 • 19913 просмотра
В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа
13 декабря, 15:54 • 39574 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26 • 64849 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01 • 45938 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58 • 42663 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13 декабря, 13:41 • 34967 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
13 декабря, 12:30 • 20570 просмотра
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
13 декабря, 11:00 • 19355 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
13 декабря, 10:39 • 16893 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
0м/с
99%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Массированный удар дронов рф по Одесской области: повреждены энергетические и гражданские объекты14 декабря, 08:49 • 5228 просмотра
Папа Лев подтвердил готовность посетить Украину: Ватикан готовит план возможного приезда14 декабря, 09:52 • 4260 просмотра
Стрельба на пляже в Сиднее во время Хануки: не менее 10 погибших, десятки раненых14 декабря, 10:28 • 10691 просмотра
Президент заявил, что вступление Украины в НАТО как гарантию безопасности не поддержали некоторые европейские партнеры14 декабря, 11:40 • 4760 просмотра
Рейтинг Трампа падает, в поддержке сторонников MAGA появляются "трещины" – опрос NBC NewsPhoto17:06 • 6320 просмотра
публикации
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 44020 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 52544 просмотра
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроениеVideo13 декабря, 08:00 • 48359 просмотра
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals12 декабря, 17:56 • 58020 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 82397 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джеффри Эпштейн
Петтери Орпо
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Берлин
Германия
Польша
Реклама
УНН Lite
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 23388 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 25667 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 30441 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 64875 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo12 декабря, 10:01 • 45010 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Ракетная система С-400
Дипломатка
Ракетная система С-300

"Динамо" и "Шахтер" завершили год разгромными "сухими" победами: результаты последнего тура УПЛ перед каникулами

Киев • УНН

 • 332 просмотра

"Динамо" и "Шахтер" одержали уверенные победы в последних матчах Чемпионата Украины по футболу в 2025 году. "Динамо" разгромило "Верес" 3:0, а "Шахтер" забил 5 "сухих" мячей "Эпицентру".

"Динамо" и "Шахтер" завершили год разгромными "сухими" победами: результаты последнего тура УПЛ перед каникулами

Киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» одержали уверенные победы в последних матчах Чемпионата Украины по футболу в 2025 году. В УПЛ завершился 2025-й игровой год, об этом пишет УНН.

Детали

«Динамо» разгромило ровенский «Верес» со счетом 3:0. Голы за киевлян забили Пономаренко, Тиаре и Ярмоленко.

«Шахтер» отличился еще большей результативностью, забив 5 «сухих» мячей в ворота каменско-подольского «Эпицентра». Среди авторов голов – Педриньо, Невертон, Кауан Элиас и дважды Лука Мейреллиш.

Лига конференций: киевское "Динамо" уступило итальянской "Фиорентине" со счетом 1-211.12.25, 22:08 • 3121 просмотр

В другом сегодняшнем поединке 16-го тура львовский «Рух» обыграл СК «Полтава» со счетом 2:1.

Таким образом, на зимний перерыв команды ушли со следующими позициями:

  • Лидером турнирной таблицы остался ЛНЗ (Черкассы).
    • Второе место занимает «Шахтер».
      • На третьем месте – житомирское «Полесье».
        • Киевское «Динамо» завершило осеннюю часть сезона на четвертой позиции.
          Фото с сайта flashscore.ua
          Фото с сайта flashscore.ua

          Внизу турнирной таблицы перед перерывом оказались СК «Полтава», «Александрия», «Эпицентр» и «Кудровка».

          Фото с сайта flashscore.ua
          Фото с сайта flashscore.ua

          "Шахтер" гарантировал выход в плей-офф футбольной Лиги конференций12.12.25, 00:02 • 3426 просмотров

          Степан Гафтко

          Спорт
          Киев