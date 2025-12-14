"Динамо" и "Шахтер" завершили год разгромными "сухими" победами: результаты последнего тура УПЛ перед каникулами
Киев • УНН
"Динамо" и "Шахтер" одержали уверенные победы в последних матчах Чемпионата Украины по футболу в 2025 году. "Динамо" разгромило "Верес" 3:0, а "Шахтер" забил 5 "сухих" мячей "Эпицентру".
«Динамо» разгромило ровенский «Верес» со счетом 3:0. Голы за киевлян забили Пономаренко, Тиаре и Ярмоленко.
«Шахтер» отличился еще большей результативностью, забив 5 «сухих» мячей в ворота каменско-подольского «Эпицентра». Среди авторов голов – Педриньо, Невертон, Кауан Элиас и дважды Лука Мейреллиш.
В другом сегодняшнем поединке 16-го тура львовский «Рух» обыграл СК «Полтава» со счетом 2:1.
Таким образом, на зимний перерыв команды ушли со следующими позициями:
- Лидером турнирной таблицы остался ЛНЗ (Черкассы).
- Второе место занимает «Шахтер».
- На третьем месте – житомирское «Полесье».
- Киевское «Динамо» завершило осеннюю часть сезона на четвертой позиции.
Внизу турнирной таблицы перед перерывом оказались СК «Полтава», «Александрия», «Эпицентр» и «Кудровка».
