Хвору на грип птицю умертвили - Держпродспоживслужба

Рішення про умертвіння птиці прийнято фахівцями служби, за підсумками засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Немирівській районній державній адміністрації (Вінницька область). Також, у ході засідання контролери затвердили план із ліквідації захворювання, визначили межі епізоотичного осередку, зони захисту та нагляду.

Як відомо, спалах грипу птиці було зафіксовано на території приватного підприємства “Хутір”.

До епізоотичного осередку, крім ПП “Хутір”, контролери віднесли господарства ТОВ “Немирів-Поділля” та СТОВ “Колосок”, розташовані в селі Бугаків Немирівського району.

У трьох птахівничих господарствах нараховується 116 тис. голів птиці.

“Станом на 09:00 21.01.2020 в епізоотичному осередку умертвлено безкровним методом та спалено 22 тис. голів птиці”, — йдеться у повідомленні.

До зони захисту (3 км зона навколо епізоотичного осередку) віднесено 9 населених пунктів Немирівського району, а до зони спостереження (10 км зона навколо епізоотичного осередку) увійшли 23 населені пункти Немирівського району.

Про випадок грипу птиці в Україні поінформована Всесвітня організація охорони здоров’я тварин (МЕБ) та міжнародні торгові партнери України, як того вимагають міжнародні зобов’язання.

Заходи з локалізації та недопущення поширення збудника грипу птиці продовжуються. Ситуація перебуває під контролем Держпродспоживслужби.

Ймовірною причиною спалаху пташиного грипу могло бути порушення заходів біобезпеки на виробництві.

“Необхідно наголосити на тому, що зафіксовано лише поодинокий спалах пташиного грипу на невеликому підприємстві, яке утримувало птицю, та, скоріше за все, не дотримувалось заходів біобезпеки на виробництві”, — зазначив директор Асоціації “Союз птахівників” Сергій Карпенко.

Експерти також звертають увагу, що найбільш вразливими до пташиного грипу є домашні та фермерські господарства. Натомість ризик виникнення пташиного грипу на великих промислових підприємствах рівний нулю, каже Євген Хайлов.

“По-перше, тому, що птиця, яка вирощується промисловими господарствами, ізольована від комунікації із дикими птахами. По-друге, тому, що промислові господарства роблять щеплення від хвороби Ньюкасла, яка пов’язана із пташиним грипом, і захищає від захворювання, по 5-6 разів на рік. Тоді як у приватних господарствах таких щеплень майже ніхто не робить”, — розповів він.

Довідка: Грип птиці — гостра контагіозна вірусна інфекція птахів, яка характеризується загальним пригніченням, набряками, ураженням респіраторних органів та шлунково-кишкового тракту. До грипу сприйнятлива домашня, синантропна та дика перелітна птиця. Основними переносниками та джерелом розповсюдження інфекції є перелітні водоплавні птахи.

Грип птиці відноситься до транскордонних захворювань, тих, які неможливо зупинити обмеживши переміщення товарів через кордон, оскільки основним фактором поширення є інфікована дика перелітна птиця. У січні 2020 року спалахи грипу птиці зареєстровані в Республіці Польща, Словацькій Республіці, Угорщині, Румунії, Чехії.

В Україні це захворювання востаннє фіксувалося 2016 — на початку 2017 років.

Станом на початок 2020 року в домогосподарствах та підприємствах України утримується майже 220 млн голів птиці.