Больную гриппом птицу умертвили - Госпродпотребслужба

Решение об умерщвлении птицы принято специалистами службы, по итогам заседания Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Немировской районной государственной администрации (Винницкая область). Также, в ходе заседания контроллеры утвердили план по ликвидации заболевания, определили границы эпизоотического очага, зоны защиты и надзора.

Как известно, вспышка гриппа птицы была зафиксирована на территории частного предприятия "Хутор".

К эпизоотическому очагу, кроме ЧП "Хутор", контроллеры отнесли хозяйства ООО "Немиров-Подолье" и СООО "Колосок", расположенные в селе Бугаков Немировского района.

В трех птицеводческих хозяйствах насчитывается 116 тыс. голов птицы.

"По состоянию на 9:00 21.01.2020 в эпизоотическом очаге умертвлено бескровным методом и сожжено 22 тыс. голов птицы", - говорится в сообщении.

В зону защиты (3 км зона вокруг эпизоотического очага) отнесено 9 населенных пунктов Немировского района, а в зону наблюдения (10 км зона вокруг эпизоотического очага) вошли 23 населенных пункта Немировского района.

О случае гриппа птицы в Украине осведомлена Всемирная организация здравоохранения животных (МЭБ) и международные торговые партнеры Украины, как того требуют международные обязательства.

Мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя гриппа птицы продолжаются. Ситуация находится под контролем Госпродпотребслужбы.

Вероятной причиной вспышки птичьего гриппа могло быть нарушения мер биобезопасности на производстве.

"Необходимо отметить, что зафиксировано лишь единичную вспышку птичьего гриппа на небольшом предприятии, что удерживало птицу, и, скорее всего, не придерживалось мероприятий биобезопасности на производстве", - отметил директор Ассоциации "Союз птицеводов" Сергей Карпенко.

Эксперты также обращают внимание, что наиболее уязвимыми к птичьему гриппу являются домашние и фермерские хозяйства. Но риск возникновения птичьего гриппа на крупных промышленных предприятиях равен нулю, говорит Евгений Хайлов.

"Во-первых, потому, что птица, которая выращивается промышленными хозяйствами, изолированная от коммуникации с дикими птицами. Во-вторых, потому, что промышленные хозяйства делают прививки от болезни Ньюкасла, которая связана с птичьим гриппом, и защищает от заболевания, по 5-6 раз в год. Тогда как в частных хозяйствах таких прививок почти никто не делает", - рассказал он.

Справка: Грипп птицы - острая контагиозная вирусная инфекция птиц, которая характеризуется общим угнетением, отеками, поражением респираторных органов и желудочно-кишечного тракта. К гриппу восприимчива домашняя, синантропная и дикая перелетная птица. Основными переносчиками и источником распространения инфекции являются перелетные водоплавающие птицы.

Грипп птицы относится к трансграничным заболеваниям, тем, которые невозможно остановить ограничив перемещение товаров через границу, поскольку основным фактором распространения является инфицированная дикая перелетная птица. В январе 2020 года вспышки гриппа птицы зарегистрированы в Республике Польша, Словацкой Республике, Венгрии, Румынии, Чехии.

В Украине это заболевание в последний раз фиксировалось 2016 - в начале 2017 года.

По состоянию на начало 2020 года в домохозяйствах и предприятиях Украины содержится почти 220 млн голов птицы.