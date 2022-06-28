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“Хто не паше, той москаль”: Міністерство економіки України назвало безробітних українців москалями?

“Хто не паше, той москаль”: Міністерство економіки України назвало безробітних українців москалями?

Київ • УНН

 • 366142 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Уже понад 2 тижні у Києві на центральній вулиці міста транслюється зовнішня реклама з написом “Хто не паше, той москаль”. Замовником реклами, згідно з написом на білборді, виступає Міністерство економіки України, передає УНН.

Деталі

Наразі кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні сягнула 319 800 тисяч осіб. Таку статистику навів заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк. Вочевидь, саме про цих людей, які наразі не мають роботи, йде мова на рекламному білборді.

Цитата

«Важливо розуміти, що багато наших громадян, які втратили роботу і дім, просто виїхали за кордон чи не йдуть реєструватися», – наголосив Железняк.

За його словами, також зменшилась кількість вакансій у центрі зайнятості – наразі це 22,7 вакансії на тисячу людей, що втричі менше (33,2%) від показника рік тому і навіть менше, ніж у березні цього року (53,2 вакансії).

Як зазначає експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський, в Україні зараз склалася дуже велика проблема з працевлаштуванням: по факту попит перевищує пропозицію.

“Найболючіше війна вдарила по економіці, багато підприємств згорнули свою роботу. Особливо у тих районах, де йдуть активні бойові дії та у наближених до них. Відповідно до оцінок Міжнародної організації праці, Україна втратила понад 5 млн робочих місць, от можна додати до того рівня безробіття, який був перед війною, ще 5 млн людей, які не мають зараз роботи через війну. З часом це стане проблемою номер 1”, - наголосив він.

Павловський розповів, що проблеми з працевлаштуванням є навіть у столиці.

“У Києві до війни було 4-5 осіб на одне робоче місце, а зараз - 15-20. І зверніть увагу – якщо брати офіційні дані центрів зайнятості, то серед безробітних десь близько 80-85% - люди з вищою освітою. От для них найважче знайти роботу. Тут парадокс такий, що чим вища твоя кваліфікація, тим важче знайти роботу. Пропозиції є на робітничі професії, а от саме там, де потрібна певна кваліфікація – таких вакансій немає”, - резюмував експерт.

Додамо

Журналісти УНН вже направили запит до Міністерства економіки України для того, аби отримати офіційний коментар стосовно автора напису на білборді, оплати розміщення та самої ідеї такої “реклами”.

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