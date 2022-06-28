“Хто не паше, той москаль”: Міністерство економіки України назвало безробітних українців москалями?

Деталі

Наразі кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні сягнула 319 800 тисяч осіб. Таку статистику навів заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк. Вочевидь, саме про цих людей, які наразі не мають роботи, йде мова на рекламному білборді.

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«Важливо розуміти, що багато наших громадян, які втратили роботу і дім, просто виїхали за кордон чи не йдуть реєструватися», – наголосив Железняк.

За його словами, також зменшилась кількість вакансій у центрі зайнятості – наразі це 22,7 вакансії на тисячу людей, що втричі менше (33,2%) від показника рік тому і навіть менше, ніж у березні цього року (53,2 вакансії).

Як зазначає експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський, в Україні зараз склалася дуже велика проблема з працевлаштуванням: по факту попит перевищує пропозицію.

“Найболючіше війна вдарила по економіці, багато підприємств згорнули свою роботу. Особливо у тих районах, де йдуть активні бойові дії та у наближених до них. Відповідно до оцінок Міжнародної організації праці, Україна втратила понад 5 млн робочих місць, от можна додати до того рівня безробіття, який був перед війною, ще 5 млн людей, які не мають зараз роботи через війну. З часом це стане проблемою номер 1”, - наголосив він.

Павловський розповів, що проблеми з працевлаштуванням є навіть у столиці.

“У Києві до війни було 4-5 осіб на одне робоче місце, а зараз - 15-20. І зверніть увагу – якщо брати офіційні дані центрів зайнятості, то серед безробітних десь близько 80-85% - люди з вищою освітою. От для них найважче знайти роботу. Тут парадокс такий, що чим вища твоя кваліфікація, тим важче знайти роботу. Пропозиції є на робітничі професії, а от саме там, де потрібна певна кваліфікація – таких вакансій немає”, - резюмував експерт.

Додамо

Журналісти УНН вже направили запит до Міністерства економіки України для того, аби отримати офіційний коментар стосовно автора напису на білборді, оплати розміщення та самої ідеї такої “реклами”.