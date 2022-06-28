"Кто не пашет, тот москаль": Министерство экономики Украины назвало безработных украинцев москалями?

Детали

В настоящее время количество официально зарегистрированных безработных в Украине достигло 319 800 тысяч человек. Такую статистику привел заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк. Очевидно, именно об этих людях, у которых пока нет работы, идет речь на рекламном билборде.

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“Важно понимать, что многие наши граждане, потерявшие работу и дом, просто уехали за границу или не идут зарегистрироваться”, — подчеркнул Железняк.

По его словам, также уменьшилось количество вакансий в центре занятости — сейчас это 22,7 вакансии на тысячу человек, что втрое меньше (33,2%) от показателя год назад и даже меньше, чем в марте этого года (53,2 вакансии).

Как отмечает эксперт по социальной политике Андрей Павловский, в Украине сейчас сложилась очень большая проблема с трудоустройством: по факту спрос превышает предложение.

“Больше всего война ударила по экономике, многие предприятия свернули свою работу. Особенно в районах, где идут активные боевые действия и в приближенных к ним. Согласно оценкам Международной организации труда, Украина потеряла более 5 млн рабочих мест, вот можно добавить к тому уровню безработицы, который был перед войной, еще 5 млн человек, не имеющих сейчас работы из-за войны. Со временем это станет проблемой номер 1”, — подчеркнул он.

Павловский рассказал, что проблемы с трудоустройством есть даже в столице.

“В Киеве до войны было 4-5 человек на одно рабочее место, а сейчас — 15-20. И обратите внимание — если брать официальные данные центров занятости, то среди безработных где-то около 80-85% — люди с высшим образованием. Вот для них труднее всего найти работу. Здесь парадокс таков, что чем выше твоя квалификация, тем труднее найти работу. Предложения есть на рабочие профессии, а вот там, где нужна определенная квалификация — таких вакансий нет”, — резюмировал эксперт.

Добавим

Журналисты УНН уже направили запрос в Министерство экономики Украины для того, чтобы получить официальный комментарий относительно автора надписи на билборде, оплаты размещения и самой идеи такой “рекламы”.