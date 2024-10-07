Хмельниччина вранці зазнала ракетної атаки рф, влучань по інфраструктурі не було - ОВА
Київ • УНН
Вранці 7 жовтня російські війська завдали ракетної атаки на Хмельницьку область. Влучань по цивільній і критичній інфраструктурі не було, постраждалих немає, також сили ППО знищили один ворожий БПЛА типу "Shahed".
російські війська вранці 7 жовтня завдали ракетної атаки на Хмельницьку область. Обійшлось без постраждалих. Влучання по цивільній і критичній інфраструктурі не зафіксовані, повідомив у понеділок голова ОВА Сергій Тюрін, передає УНН.
Сьогодні вранці, під час сигналу "Повітряна тривога", ворог атакував Хмельниччину ракетами.
Влучань по цивільній і критичній інфраструктурі не було. Станом на цю годину звернень щодо травмованих, загиблих немає. Пожеж не зафіксовано
Раніше УНН повідомляв про звуки вибухів на Хмельниччині.
Також вранці під час повітряної тривоги сили ППО Хмельницької області знищили один ворожий БПЛА типу "Shahed". Інформації про постраждалих чи руйнування наразі немає.