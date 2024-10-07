На Хмельниччині знищили "шахед"
Київ • УНН
Вранці під час повітряної тривоги сили ППО Хмельницької області знищили один ворожий БПЛА типу "Shahed". Інформації про постраждалих чи руйнування наразі немає.
У Хмельницькій області вранці під час повітряної тривоги сили ППО знищили один ворожий дрон типу "Shahed", інформації про постраждалих чи руйнування немає, повідомив у понеділок голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Telegram, пише УНН.
Вранці, під час сигналу "Повітряна тривога", сили ППО в межах області знищили 1 ворожий БПЛА типу "Shahed". Станом на цю годину, інформація щодо травмованих, загиблих та руйнувань не надходила
В Україні повітряна тривога через зліт ворожого МіГ-31К. У Києві та на Хмельниччині повідомили про вибухи07.10.24, 08:37 • 14910 переглядiв