В Хмельницкой области уничтожили "шахед"

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Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти
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Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти

Эксклюзив
АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
4 октября 2024, 12:51  •  166315 просмотра

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

Эксклюзив
Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
4 октября 2024, 11:50  •  185782 просмотра

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

Эксклюзив
Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
4 октября 2024, 11:39  •  185785 просмотра

Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО

Эксклюзив
Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
4 октября 2024, 10:05  •  177141 просмотра

Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности

Эксклюзив
Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники
4 октября 2024, 09:50  •  130183 просмотра

Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира
4 октября 2024, 09:16  •  112226 просмотра

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира

Эксклюзив
Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО
3 октября 2024, 13:11  •  125419 просмотра

Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО

Эксклюзив
Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой
3 октября 2024, 12:37  •  124291 просмотра

Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский
3 октября 2024, 11:21  •  124428 просмотра

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ассистент ребенка: в Украине постепенно вводят соцуслугу сопровождения детей во время инклюзивного обучения

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В Хмельницкой области уничтожили "шахед"

В Хмельницкой области уничтожили "шахед"

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 05:56  •  2590 просмотра

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Утром во время воздушной тревоги силы ПВО Хмельницкой области уничтожили один вражеский БПЛА типа «Shahed». Информации о пострадавших или разрушениях пока нет.

В Хмельницкой области утром во время воздушной тревоги силы ПВО уничтожили один вражеский дрон типа "Shahed", информации о пострадавших или разрушениях нет, сообщил в понедельник глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в Telegram, пишет УНН.

Утром, во время сигнала "Воздушная тревога", силы ПВО в пределах области уничтожили 1 вражеский БПЛА типа "Shahed". По состоянию на этот час, информация о травмированных, погибших и разрушений не поступала

- написал Тюрин.

В Украине воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К. В Киеве и Хмельницкой области сообщили о взрывах7 октября 2024, 05:37 • 5661 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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