В Хмельницкой области уничтожили "шахед"

В Хмельницкой области утром во время воздушной тревоги силы ПВО уничтожили один вражеский дрон типа "Shahed", информации о пострадавших или разрушениях нет, сообщил в понедельник глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в Telegram, пишет УНН.

Утром, во время сигнала "Воздушная тревога", силы ПВО в пределах области уничтожили 1 вражеский БПЛА типа "Shahed". По состоянию на этот час, информация о травмированных, погибших и разрушений не поступала - написал Тюрин.

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