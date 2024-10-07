В Хмельницкой области уничтожили "шахед"
Киев • УНН
Утром во время воздушной тревоги силы ПВО Хмельницкой области уничтожили один вражеский БПЛА типа «Shahed». Информации о пострадавших или разрушениях пока нет.
В Хмельницкой области утром во время воздушной тревоги силы ПВО уничтожили один вражеский дрон типа "Shahed", информации о пострадавших или разрушениях нет, сообщил в понедельник глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в Telegram, пишет УНН.
Утром, во время сигнала "Воздушная тревога", силы ПВО в пределах области уничтожили 1 вражеский БПЛА типа "Shahed". По состоянию на этот час, информация о травмированных, погибших и разрушений не поступала
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