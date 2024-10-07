Хмельницкая область утром подверглась ракетной атаке рф, попаданий по инфраструктуре не было - ОВА

российские войска утром 7 октября нанесли ракетную атаку на Хмельницкую область. Обошлось без пострадавших. Попадания по гражданской и критической инфраструктуре не зафиксированы, сообщил в понедельник председатель ОВА Сергей Тюрин, передает УНН.

Сегодня утром, во время сигнала «Воздушная тревога», враг атаковал Хмельницкую область ракетами.

Попаданий по гражданской и критической инфраструктуре не было. По состоянию на этот час обращений относительно травмированных, погибших нет. Пожаров не зафиксировано - написал Тюрин в Telegram.

Ранее УНН сообщал о звуках взрывов в Хмельницкой области.

Также утром во время воздушной тревоги силы ПВО Хмельницкой области уничтожили один вражеский БПЛА типа «Shahed». Информации о пострадавших или разрушениях пока нет.