Хмарно з проясненнями: яка погода очікується 28 вересня
Київ • УНН
28 вересня синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без опадів на більшій частині території. Лише у північній частині країни та Києві вдень очікується невеликий дощ.
У неділю, 28 вересня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненням. Опадів не передбачається. Про це пише УНН із посиланням на Укргідрометцентр.
Деталі
За прогнощами синоптиків, лише у північній частині передають вдень невеликий дощ. На іншій території - без опадів.
Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура на заході та півночі країни 9-14°; на решті території - від 13 до 18°
У Києві та області передають вдень невеликий дощ. Температура повітря буде від 9 до 14 градусів тепла.
