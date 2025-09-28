Облачно с прояснениями: какая погода ожидается 28 сентября
Киев • УНН
28 сентября синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без осадков на большей части территории. Лишь в северной части страны и Киеве днем ожидается небольшой дождь.
В воскресенье, 28 сентября, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Осадков не предвидится. Об этом пишет УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Детали
По прогнозам синоптиков, лишь в северной части передают днем небольшой дождь. На остальной территории - без осадков.
Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура на западе и севере страны 9-14°; на остальной территории - от 13 до 18°
В Киеве и области передают днем небольшой дождь. Температура воздуха будет от 9 до 14 градусов тепла.
