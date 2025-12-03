Хмарно і з дощами: якою буде погода в Україні 3 грудня

$42.340.08
03:01 • 2604 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
23:38 • 6544 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 10657 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
2 грудня, 12:35 • 23195 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 60264 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:33 • 44088 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36 • 35520 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
2 грудня, 10:08 • 32600 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 58436 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 55076 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Канада закликає НАТО приділити більше уваги арктичним загрозам – МЗС країни
2 грудня, 18:57
США не попереджали Німеччину про рішення призупинити постачання певної допомоги Україні - німецький генерал
2 грудня, 19:02
У НАТО відповіли на погрози путіна щодо готовності воювати з Європою – дипломат назвав заяви кремля нереалістичними – ВВС
2 грудня, 19:13
росія не піде на поступки щодо 3 пунктів "мирного плану" Трампа – NBC News
2 грудня, 20:04
Трамп планує розширити заборону на в'їзд до США до 30 країн після стрілянини у Вашингтоні
2 грудня, 21:01
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри
2 грудня, 16:58
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ "закриває очі" на трагедії в Odrex
2 грудня, 14:41
Як запобігти атаці з використанням вимагацьких програм: поради від кіберполіції
2 грудня, 14:40
Біткоїн і облігації відновлюються після розпродажів, акції демонструють зростання
2 грудня, 11:57
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:54
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олена Зеленська
Лев XIV
Марк Рютте
Україна
Сполучені Штати Америки
Ірландія
Німеччина
Донецька область
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає
1 грудня, 10:58
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбу
1 грудня, 08:53
П'ять шалених прем'єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зими
29 листопада, 16:59
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку
28 листопада, 02:36
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"
27 листопада, 06:49
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
Truth Social
Forbes

Хмарно і з дощами: якою буде погода в Україні 3 грудня

Київ • УНН

 16 перегляди

У середу, 3 грудня, в Україні очікується хмарна погода з невеликими дощами, на Закарпатті та в Карпатах можливий туман. Температура повітря коливатиметься від +3° до +12°.

Хмарно і з дощами: якою буде погода в Україні 3 грудня

Сьогодні, 3 грудня, в Україні хмарно, у деяких областях невеликий дощ. Про це інформує УНН із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Деталі

У середу, 3 грудня, в Україні місцями невеликий дощ, лише в західних областях без опадів.

Вранці на Закарпатті, в Карпатах, центральних та південних областях місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вдень, у східних областях та в Карпатах 3-8° тепла, на півдні країни вдень 7-12°.

У Києві хмарно. Місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по Київській області вдень 3-8° тепла, у столиці вдень 4-6°.

П'ять шалених прем'єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зими
29.11.25, 17:59

Віта Зеленецька

Погода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Київська область
Закарпатська область
Карпати
Україна
Київ