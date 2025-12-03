Хмарно і з дощами: якою буде погода в Україні 3 грудня
Київ • УНН
У середу, 3 грудня, в Україні очікується хмарна погода з невеликими дощами, на Закарпатті та в Карпатах можливий туман. Температура повітря коливатиметься від +3° до +12°.
Сьогодні, 3 грудня, в Україні хмарно, у деяких областях невеликий дощ. Про це інформує УНН із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Деталі
У середу, 3 грудня, в Україні місцями невеликий дощ, лише в західних областях без опадів.
Вранці на Закарпатті, в Карпатах, центральних та південних областях місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вдень, у східних областях та в Карпатах 3-8° тепла, на півдні країни вдень 7-12°.
У Києві хмарно. Місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по Київській області вдень 3-8° тепла, у столиці вдень 4-6°.
