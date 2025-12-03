Облачно и с дождями: какой будет погода в Украине 3 декабря

Сегодня, 3 декабря, в Украине облачно, в некоторых областях небольшой дождь. Об этом информирует УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Детали

В среду, 3 декабря, в Украине местами небольшой дождь, лишь в западных областях без осадков.

Утром на Закарпатье, в Карпатах, центральных и южных областях местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура днем, в восточных областях и в Карпатах 3-8° тепла, на юге страны днем 7-12°.

В Киеве облачно. Местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура по Киевской области днем 3-8° тепла, в столице днем 4-6°.

