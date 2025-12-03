Облачно и с дождями: какой будет погода в Украине 3 декабря

$42.340.08
49.310.42
ukenru
03:01 • 2600 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
23:38 • 6538 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 10655 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
2 декабря, 12:35 • 23193 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 60262 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:33 • 44087 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36 • 35519 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
2 декабря, 10:08 • 32600 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 58435 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 55075 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1.7м/с
96%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Канада призывает НАТО уделить больше внимания арктическим угрозам – МИД страны2 декабря, 18:57 • 3132 просмотра
США не предупреждали Германию о решении приостановить поставки определенной помощи Украине - немецкий генерал2 декабря, 19:02 • 4428 просмотра
В НАТО ответили на угрозы Путина о готовности воевать с Европой – дипломат назвал заявления Кремля нереалистичными – ВВС2 декабря, 19:13 • 7128 просмотра
Россия не пойдет на уступки по 3 пунктам «мирного плана» Трампа – NBC News2 декабря, 20:04 • 4076 просмотра
Трамп планирует расширить запрет на въезд в США до 30 стран после стрельбы в Вашингтоне2 декабря, 21:01 • 3440 просмотра
публикации
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 23432 просмотра
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex2 декабря, 14:41 • 33420 просмотра
Как предотвратить атаку с использованием программ-вымогателей: советы от киберполиции2 декабря, 14:40 • 32033 просмотра
Биткойн и облигации восстанавливаются после распродаж, акции демонстрируют рост2 декабря, 11:57 • 33099 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 60262 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Елена Зеленская
Папа Лев XIV
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Республика Ирландия
Германия
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 46125 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 48238 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 104116 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 78482 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 94414 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Financial Times
Truth Social
Forbes

Облачно и с дождями: какой будет погода в Украине 3 декабря

Киев • УНН

 • 8 просмотра

В среду, 3 декабря, в Украине ожидается облачная погода с небольшими дождями, на Закарпатье и в Карпатах возможен туман. Температура воздуха будет колебаться от +3° до +12°.

Облачно и с дождями: какой будет погода в Украине 3 декабря

Сегодня, 3 декабря, в Украине облачно, в некоторых областях небольшой дождь. Об этом информирует УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Детали

В среду, 3 декабря, в Украине местами небольшой дождь, лишь в западных областях без осадков.

Утром на Закарпатье, в Карпатах, центральных и южных областях местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура днем, в восточных областях и в Карпатах 3-8° тепла, на юге страны днем 7-12°.

В Киеве облачно. Местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура по Киевской области днем 3-8° тепла, в столице днем 4-6°.

Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимой29.11.25, 17:59 • 104116 просмотров

Вита Зеленецкая

Погода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Киевская область
Закарпатская область
Карпатские горы
Украина
Киев