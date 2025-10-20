Хмарна погода з дощами охопить Україну 20 жовтня: детальний прогноз
Київ • УНН
20 жовтня в Україні очікується хмарна погода з помірними дощами, крім заходу. Температура повітря вдень коливатиметься від +6° до +10° залежно від регіону.
У понеділок, 20 жовтня, в Україні прогнозується хмарна погода, дощитиме. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.
Деталі
Сьогодні синоптики прогнозують в Україні, крім заходу, помірні дощі. У північних областях вночі та вранці місцями тумани.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +6… +9 градусів;
- у східних областях - від +8…+9 градусів;
- у центральних областях - від +7…+9 градусів;
- у південних областях - від +9…+10 градусів;
- у західних областях - від +6…+9 градусів
У Київській області та столиці пройде невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вдень +4-9°; у Києві вдень очікується +7-9°.
