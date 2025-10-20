Всесвітній день боротьби з болем та Міжнародний день статистики: що ще відзначають 20 жовтня

$41.640.00
48.520.00
ukenru
02:26 • 2470 перегляди
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати ДонбасVideo
19 жовтня, 18:24 • 41312 перегляди
Трамп закликав Зеленського прийняти умови москви, інакше путін "знищить" Україну - FT
19 жовтня, 16:40 • 34624 перегляди
Ворог готовий до масованого удару по Україні – атака можлива протягом 48-72 годин – моніторинг
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 67528 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
19 жовтня, 14:19 • 42689 перегляди
Кінець миру на Близькому Сході? Ізраїль завдав потужних авіаударів по Газі після атак бойовиків - ЗМІVideo
19 жовтня, 09:24 • 42133 перегляди
росіяни випустили по Україні понад 3270 ударних дронів та 1370 авіабомб за тиждень - ЗеленськийVideo
Ексклюзив
19 жовтня, 08:44 • 40331 перегляди
На Вінниччині чоловік підпалив себе та свого сина
18 жовтня, 21:14 • 46655 перегляди
путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
18 жовтня, 20:45 • 54614 перегляди
В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка
Ексклюзив
18 жовтня, 10:58 • 47993 перегляди
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1.2м/с
92%
748мм
Популярнi новини
рф атакувала шахту на Дніпропетровщині: під землею 192 шахтаря – ДТЕК19 жовтня, 17:27 • 8216 перегляди
Джо Байден вперше з’явився на публіці після початку променевої терапії раку простати – NYPPhoto19 жовтня, 17:44 • 4308 перегляди
ЗМІ показали відеокадри пограбування французького Лувру Video19 жовтня, 17:55 • 11436 перегляди
Заборонив ПЦУ відспівувати його та закликав до створення єдиної незалежної УПЦ: Філарет оприлюднив духовний заповіт Photo21:58 • 10711 перегляди
"Я йому ноги зламаю": румунська депутатка публічно пригрозила Зеленському00:21 • 12335 перегляди
Публікації
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 67521 перегляди
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінівPhoto19 жовтня, 08:35 • 49651 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 129973 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 151071 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 174434 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Піт Гегсет
Густаво Петро
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Єгипет
Чернігівська область
Херсонська область
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 42662 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 47626 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 66288 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 66203 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 92788 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Financial Times
Шахед-136
Fox News
Дипломатка

Всесвітній день боротьби з болем та Міжнародний день статистики: що ще відзначають 20 жовтня

Київ • УНН

 • 258 перегляди

20 жовтня відзначаються Всесвітній день боротьби з болем, Міжнародний день статистики, Міжнародний день кухаря і кулінара, Міжнародний день авіадиспетчера. Також християни вшановують пам’ять Великомученика Артемія.

Всесвітній день боротьби з болем та Міжнародний день статистики: що ще відзначають 20 жовтня

Сьогодні, 20 жовтня, відзначається Всесвітній день боротьби з болем та Міжнародний день статистики. Також християни вшановують пам’ять Великомученика Артемія, пише УНН.

Всесвітній день боротьби з болем

Цей день відзначається щороку в третій понеділок жовтня. Він є всесвітньою ініціативою, яка підкреслює важливість знеболення та паліативної допомоги. Підтримуваний Всесвітньою організацією охорони здоров’я та іншими міжнародними організаціями, цей день має на меті привернути увагу до нагальної потреби в кращому управлінні болем, особливо для людей, які страждають від хронічних захворювань та важких, таких як рак або СНІД.

У Франції знаменитий музей Лувр закрили через пограбування: що було вкрадено19.10.25, 11:58 • 16389 переглядiв

Міжнародний день статистики

Без залучення статистики сьогодні не можна уявити жодної сфери людської діяльності. Статистичні відомості є базою для важливих рішень, планування та дій у масштабах окремих країн чи світу загалом. Державні статистичні органи та відповідні відділи комерційних організацій збирають дані, на основі яких визначаються закономірності, проводиться їх аналіз, розробляються системи досліджень. Це дозволяє виробляти правильну стратегію подальшого розвитку.

Міжнародний день кухаря і кулінара

Це доволі молоде свято. Його започаткували в 2004 році з ініціативи асоціації, яка підтримує кулінарні співтовариства з різних країн. Уже тоді у складі організації перебувало близько 8 млн представників кухарських професій.

Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінів19.10.25, 10:35 • 49650 переглядiв

Міжнародний день авіадиспетчера

Підставою для традиції відзначати Міжнародний день авіадиспетчера стало створення 20 жовтня 1961 року у столиці Нідерландів всесвітнього об’єднання спілок авіаційних диспетчерів (IFATCA). Станом на сьогодні федерація представляє понад 50 тисяч авіадиспетчерів у 133 країнах.

День пам’яті Великомученика Артемія

Святий Артемій Антіохійський жив у IV столітті. Він був видатним воєначальником за правління святого рівноапостольного імператора Костянтина Великого та його сина Констанція. За хоробрість був призначений намісником Єгипту, де ревно підтримував християн і захищав Церкву. Після смерті Констанція владу захопив Юліан Відступник, який спробував відновити язичництво та піддав гонінням християн. Коли Артемій відкрито виступив проти жорстокостей імператора, його піддали катуванням і стратили, проте Артемій не зрадив своїй християнській вірі.

Меланія Трамп "дуже сильно переживала" за возз'єднання українських дітей з батьками - президент США17.10.25, 20:17 • 2795 переглядiв

Павло Зінченко

СуспільствоКультура
Карцинома
Всесвітня організація охорони здоров'я
Нідерланди
Єгипет