Всесвітній день боротьби з болем та Міжнародний день статистики: що ще відзначають 20 жовтня

Сьогодні, 20 жовтня, відзначається Всесвітній день боротьби з болем та Міжнародний день статистики. Також християни вшановують пам’ять Великомученика Артемія, пише УНН.

Всесвітній день боротьби з болем

Цей день відзначається щороку в третій понеділок жовтня. Він є всесвітньою ініціативою, яка підкреслює важливість знеболення та паліативної допомоги. Підтримуваний Всесвітньою організацією охорони здоров’я та іншими міжнародними організаціями, цей день має на меті привернути увагу до нагальної потреби в кращому управлінні болем, особливо для людей, які страждають від хронічних захворювань та важких, таких як рак або СНІД.

Міжнародний день статистики

Без залучення статистики сьогодні не можна уявити жодної сфери людської діяльності. Статистичні відомості є базою для важливих рішень, планування та дій у масштабах окремих країн чи світу загалом. Державні статистичні органи та відповідні відділи комерційних організацій збирають дані, на основі яких визначаються закономірності, проводиться їх аналіз, розробляються системи досліджень. Це дозволяє виробляти правильну стратегію подальшого розвитку.

Міжнародний день кухаря і кулінара

Це доволі молоде свято. Його започаткували в 2004 році з ініціативи асоціації, яка підтримує кулінарні співтовариства з різних країн. Уже тоді у складі організації перебувало близько 8 млн представників кухарських професій.

Міжнародний день авіадиспетчера

Підставою для традиції відзначати Міжнародний день авіадиспетчера стало створення 20 жовтня 1961 року у столиці Нідерландів всесвітнього об’єднання спілок авіаційних диспетчерів (IFATCA). Станом на сьогодні федерація представляє понад 50 тисяч авіадиспетчерів у 133 країнах.

День пам’яті Великомученика Артемія

Святий Артемій Антіохійський жив у IV столітті. Він був видатним воєначальником за правління святого рівноапостольного імператора Костянтина Великого та його сина Констанція. За хоробрість був призначений намісником Єгипту, де ревно підтримував християн і захищав Церкву. Після смерті Констанція владу захопив Юліан Відступник, який спробував відновити язичництво та піддав гонінням християн. Коли Артемій відкрито виступив проти жорстокостей імператора, його піддали катуванням і стратили, проте Артемій не зрадив своїй християнській вірі.

