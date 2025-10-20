Всемирный день борьбы с болью и Международный день статистики: что еще отмечают 20 октября

Сегодня, 20 октября, отмечается Всемирный день борьбы с болью и Международный день статистики. Также христиане чтят память Великомученика Артемия, пишет УНН.

Всемирный день борьбы с болью

Этот день отмечается ежегодно в третий понедельник октября. Он является всемирной инициативой, которая подчеркивает важность обезболивания и паллиативной помощи. Поддерживаемый Всемирной организацией здравоохранения и другими международными организациями, этот день имеет целью привлечь внимание к насущной потребности в лучшем управлении болью, особенно для людей, страдающих от хронических заболеваний и тяжелых, таких как рак или СПИД.

Международный день статистики

Без привлечения статистики сегодня нельзя представить ни одной сферы человеческой деятельности. Статистические сведения являются базой для важных решений, планирования и действий в масштабах отдельных стран или мира в целом. Государственные статистические органы и соответствующие отделы коммерческих организаций собирают данные, на основе которых определяются закономерности, проводится их анализ, разрабатываются системы исследований. Это позволяет вырабатывать правильную стратегию дальнейшего развития.

Международный день повара и кулинара

Это довольно молодой праздник. Его учредили в 2004 году по инициативе ассоциации, которая поддерживает кулинарные сообщества из разных стран. Уже тогда в составе организации находилось около 8 млн представителей поварских профессий.

Международный день авиадиспетчера

Основанием для традиции отмечать Международный день авиадиспетчера стало создание 20 октября 1961 года в столице Нидерландов всемирного объединения союзов авиационных диспетчеров (IFATCA). По состоянию на сегодня федерация представляет более 50 тысяч авиадиспетчеров в 133 странах.

День памяти Великомученика Артемия

Святой Артемий Антиохийский жил в IV веке. Он был выдающимся военачальником при правлении святого равноапостольного императора Константина Великого и его сына Констанция. За храбрость был назначен наместником Египта, где ревностно поддерживал христиан и защищал Церковь. После смерти Констанция власть захватил Юлиан Отступник, который попытался восстановить язычество и подверг гонениям христиан. Когда Артемий открыто выступил против жестокостей императора, его подвергли пыткам и казнили, однако Артемий не предал своей христианской вере.

