02:26 • 1858 просмотра
Президент США отрицает, что призывал Зеленского сдать ДонбассVideo
19 октября, 18:24 • 40713 просмотра
Трамп призвал Зеленского принять условия Москвы, иначе Путин "уничтожит" Украину - FT
19 октября, 16:40 • 34211 просмотра
Враг готов к массированному удару по Украине – атака возможна в течение 48-72 часов – мониторинг
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 66863 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
19 октября, 14:19 • 42393 просмотра
Конец мира на Ближнем Востоке? Израиль нанес мощные авиаудары по Газе после атак боевиков - СМИVideo
19 октября, 09:24 • 42019 просмотра
россияне выпустили по Украине более 3270 ударных дронов и 1370 авиабомб за неделю - ЗеленскийVideo
Эксклюзив
19 октября, 08:44 • 40269 просмотра
В Винницкой области мужчина поджег себя и своего сына
18 октября, 21:14 • 46616 просмотра
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
18 октября, 20:45 • 54589 просмотра
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Эксклюзив
18 октября, 10:58 • 47976 просмотра
В Виннице водитель наехал на полицейского
Всемирный день борьбы с болью и Международный день статистики: что еще отмечают 20 октября

Киев • УНН

 • 120 просмотра

20 октября отмечаются Всемирный день борьбы с болью, Международный день статистики, Международный день повара и кулинара, Международный день авиадиспетчера. Также христиане чтят память Великомученика Артемия.

Всемирный день борьбы с болью и Международный день статистики: что еще отмечают 20 октября

Сегодня, 20 октября, отмечается Всемирный день борьбы с болью и Международный день статистики. Также христиане чтят память Великомученика Артемия, пишет УНН.

Всемирный день борьбы с болью

Этот день отмечается ежегодно в третий понедельник октября. Он является всемирной инициативой, которая подчеркивает важность обезболивания и паллиативной помощи. Поддерживаемый Всемирной организацией здравоохранения и другими международными организациями, этот день имеет целью привлечь внимание к насущной потребности в лучшем управлении болью, особенно для людей, страдающих от хронических заболеваний и тяжелых, таких как рак или СПИД.

Во Франции знаменитый музей Лувр закрыли из-за ограбления: что было украдено19.10.25, 11:58 • 16384 просмотра

Международный день статистики

Без привлечения статистики сегодня нельзя представить ни одной сферы человеческой деятельности. Статистические сведения являются базой для важных решений, планирования и действий в масштабах отдельных стран или мира в целом. Государственные статистические органы и соответствующие отделы коммерческих организаций собирают данные, на основе которых определяются закономерности, проводится их анализ, разрабатываются системы исследований. Это позволяет вырабатывать правильную стратегию дальнейшего развития.

Международный день повара и кулинара

Это довольно молодой праздник. Его учредили в 2004 году по инициативе ассоциации, которая поддерживает кулинарные сообщества из разных стран. Уже тогда в составе организации находилось около 8 млн представителей поварских профессий.

Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминов19.10.25, 10:35 • 49389 просмотров

Международный день авиадиспетчера

Основанием для традиции отмечать Международный день авиадиспетчера стало создание 20 октября 1961 года в столице Нидерландов всемирного объединения союзов авиационных диспетчеров (IFATCA). По состоянию на сегодня федерация представляет более 50 тысяч авиадиспетчеров в 133 странах.

День памяти Великомученика Артемия

Святой Артемий Антиохийский жил в IV веке. Он был выдающимся военачальником при правлении святого равноапостольного императора Константина Великого и его сына Констанция. За храбрость был назначен наместником Египта, где ревностно поддерживал христиан и защищал Церковь. После смерти Констанция власть захватил Юлиан Отступник, который попытался восстановить язычество и подверг гонениям христиан. Когда Артемий открыто выступил против жестокостей императора, его подвергли пыткам и казнили, однако Артемий не предал своей христианской вере.

Мелания Трамп "очень сильно переживала" за воссоединение украинских детей с родителями - президент США17.10.25, 20:17 • 2793 просмотра

Павел Зинченко

ОбществоКультура
Карцинома
Всемирная организация здравоохранения
Нидерланды
Египет