Облачная погода с дождями охватит Украину 20 октября: подробный прогноз
Киев • УНН
20 октября в Украине ожидается облачная погода с умеренными дождями, кроме запада. Температура воздуха днем будет колебаться от +6° до +10° в зависимости от региона.
В понедельник, 20 октября, в Украине прогнозируется облачная погода, будет дождливо. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.
Детали
Сегодня синоптики прогнозируют в Украине, кроме запада, умеренные дожди. В северных областях ночью и утром местами туманы.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Столбики термометров днем покажут:
- в северных областях - от +6… +9 градусов;
- в восточных областях - от +8…+9 градусов;
- в центральных областях - от +7…+9 градусов;
- в южных областях - от +9…+10 градусов;
- в западных областях - от +6…+9 градусов
В Киевской области и столице пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области днем +4-9°; в Киеве днем ожидается +7-9°.
Всемирный день борьбы с болью и Международный день статистики: что еще отмечают 20 октября20.10.25, 04:57 • 1278 просмотров