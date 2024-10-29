"Хезболла", ймовірно, атакувала штаб-квартиру миротворців ООН у Лівані: що відомо

$41.400.00
45.840.00
ukenru
У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
Ексклюзив
06:00 • 7660 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 20615 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 41475 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 78004 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 64282 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 77539 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93045 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87222 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 175741 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 100983 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.8м/с
48%
Популярнi новини

армія рф впритул підійшла до адмінкордону Дніпропетровської області: карти DeepState

11 квітня, 23:07 • 23762 перегляди

В Одесі чутно звуки вибухів, місто атакують ворожі БпЛА

11 квітня, 23:22 • 11028 перегляди

"Я не мав на увазі розділ України": Келлог спростував свою заяву в інтерв'ю The Times

11 квітня, 23:50 • 11697 перегляди

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

12 квітня, 01:47 • 13226 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 20883 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 20610 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 175741 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 332261 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 265724 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 376340 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 41472 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 17359 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 22533 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 28306 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 49145 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

"Хезболла", ймовірно, атакувала штаб-квартиру миротворців ООН у Лівані: що відомо

Київ • УНН

 • 38195 перегляди

Ракета влучила в штаб-квартиру UNIFIL у Накурі, пошкодивши автомайстерню та спричинивши легкі поранення миротворців. Інцидент розслідується, ООН нагадує про відповідальність за безпеку персоналу.

"Хезболла", ймовірно, атакувала штаб-квартиру миротворців ООН у Лівані: що відомо

"Хезболла" сьогодні, ймовірно, атакувала штаб-квартиру миротворців ООН у Лівані, є постраждалі, передає УНН із посиланням на UNIFIL.

"Сьогодні вдень ракета влучила в штаб-квартиру UNIFIL у Накурі, підпаливши автомобільну майстерню. Миротворців на той момент у бункерах не було. Хоча деякі миротворці отримали легкі поранення, на щастя, ніхто серйозно не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Ракета була випущена з півночі штабу UNIFIL, ймовірно, з боку "Хезболли" або пов'язаної з нею групи, розпочато розслідування інциденту.

Крім того, "Хезболлі" та всім сторонам нагадали про їхні зобов’язання щодо забезпечення безпеки персоналу та майна ООН.

"Будь-який навмисний напад на них є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права", - зазначено у повідомленні.

Додамо

UNIFIL - тимчасові сили ООН у Лівані.

Миротворчі сили ООН, розміщені в південному Лівані (місто Накура), на кордоні з Ізраїлем відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН № 425 від 19 березня 1978 року і тимчасовим мандатом, що продовжується кожні півроку.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
Ізраїль
Організація Об'єднаних Націй
Ліван
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,718.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,582.00