"Хезболла", ймовірно, атакувала штаб-квартиру миротворців ООН у Лівані: що відомо
Київ • УНН
Ракета влучила в штаб-квартиру UNIFIL у Накурі, пошкодивши автомайстерню та спричинивши легкі поранення миротворців. Інцидент розслідується, ООН нагадує про відповідальність за безпеку персоналу.
"Хезболла" сьогодні, ймовірно, атакувала штаб-квартиру миротворців ООН у Лівані, є постраждалі, передає УНН із посиланням на UNIFIL.
"Сьогодні вдень ракета влучила в штаб-квартиру UNIFIL у Накурі, підпаливши автомобільну майстерню. Миротворців на той момент у бункерах не було. Хоча деякі миротворці отримали легкі поранення, на щастя, ніхто серйозно не постраждав", - йдеться у повідомленні.
Ракета була випущена з півночі штабу UNIFIL, ймовірно, з боку "Хезболли" або пов'язаної з нею групи, розпочато розслідування інциденту.
Крім того, "Хезболлі" та всім сторонам нагадали про їхні зобов’язання щодо забезпечення безпеки персоналу та майна ООН.
"Будь-який навмисний напад на них є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права", - зазначено у повідомленні.
Додамо
UNIFIL - тимчасові сили ООН у Лівані.
Миротворчі сили ООН, розміщені в південному Лівані (місто Накура), на кордоні з Ізраїлем відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН № 425 від 19 березня 1978 року і тимчасовим мандатом, що продовжується кожні півроку.