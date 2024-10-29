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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Хезболла", вероятно, атаковала штаб-квартиру миротворцев ООН в Ливане: что известно

"Хезболла", вероятно, атаковала штаб-квартиру миротворцев ООН в Ливане: что известно

Киев  •  УНН

19:57 • 3874 просмотра

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Ракета попала в штаб-квартиру UNIFIL в Накуре, повредив автомастерскую и вызвав легкие ранения миротворцев. Инцидент расследуется, ООН напоминает об ответственности за безопасность персонала.

«Хезболла» сегодня, вероятно, атаковала штаб-квартиру миротворцев ООН в Ливане, есть пострадавшие, передает УНН со ссылкой на UNIFIL.

«Сегодня днем ракета попала в штаб-квартиру UNIFIL в Накуре, подожгла автомобильную мастерскую. Миротворцев на тот момент в бункерах не было. Хотя некоторые миротворцы получили легкие ранения, к счастью, никто серьезно не пострадал», - говорится в сообщении.

Ракета была выпущена с севера штаба UNIFIL, вероятно, со стороны «Хезболлы» или связанной с ней группы, начато расследование инцидента.

Кроме того, «Хезболле» и всем сторонам напомнили об их обязательствах по обеспечению безопасности персонала и имущества ООН.

«Любое умышленное нападение на них является грубым нарушением международного гуманитарного права», - говорится в сообщении.

Добавим

UNIFIL - временные силы ООН в Ливане.

Миротворческие силы ООН, размещенные в южном Ливане (город Накура), на границе с Израилем в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН № 425 от 19 марта 1978 года и временным мандатом, продлеваемым каждые полгода.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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