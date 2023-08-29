Х-59 Овод: Рувін розповів про особливості ракети, яку ворог застосував під час останньої масованої атаки по Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Експерти КНДІСЕ досліджують керовану авіаційну ракету (КАР) Х-59МК Овод. Саме такий тип зброї використали росіяни в ніч з 27 на 28 серпня для атаки по Україні. Дві такі ракети знешкоджені силами української ППО. Про особливості цього типу ракет у своєму Телеграм-каналі розповів директор Інститут Олександр Рувін, пише УНН.
Ракети типу Х-59 Овод — це радянські дозвукові ракети, створені у 1970-х роках. На озброєння комплекс у складі літака Су-24М, контейнера управління та двох ракет “Х-59” було прийнято у 1980 році. У першій версії вона мала невелику дальність пуску — до 45 км, швидкість польоту — 900-1000 км\год, бойову частину вагою близько 150 кг та обмеження застосування за несприятливих метеоумов (дощ, туман, сильний вітер тощо).
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“Нині росія намагається модернізувати старі Х-59 до нових модифікацій: Х-59М2, Х-59МК, Х-59МК2 та Х-59МК2*. Вони відрізняються основними технічними характеристиками, сектором пуску, вагою бойової частини, а також дальністю, швидкістю і висотою польоту.
Модифікована версія Х-59 МК, що вивчається спеціалістами Інституту, має загальну вагу близько 930 кг, швидкість польоту 900-1000 км\год, маршову висоту польоту 10-15 м (на кінцевій ділянці 4-7 м), дальність пуску до 285 км та бойову частину вагою близько 320 кг”, — повідомив Рувін.
Директор КНДІСЕ наголосив, що експертне дослідження збитих ворожих ракет є важливим доказом у судових справах. Висновки судових експертів КНДІСЕ надають важливу інформацію для безпекових рішень, сприяють підвищенню ефективності захисту та реагування на загрози.
“Дослідження збитої ворожої ракети дозволяє отримати доступ до технологічних даних, що використовуються в ракетних системах ворога. Ми розуміємо особливості їхнього функціонування, можливі слабкі місця та переваги, що, своєю чергою, може мати велике значення для розробки контрзаходів, вдосконалення роботи систем ППО для більш ефективного виявлення та знищення ворожих ракет”, — додав Олександр Рувін.
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Нагадаємо
Російські війська у ніч на 28 серпня атакували Україну шістьма ракетами: чотири крилаті ракети “Калібр” та дві керовані авіаційні ракети Х-59. Тоді Повітряними Силами ЗСУ було знищено чотири цілі. На жаль були влучання.
На Полтавщині ця ракетна атака забрала життя трьох людей.