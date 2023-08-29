Х-59 Овод: Рувин рассказал об особенностях ракеты, которую враг применил во время последней массированной атаки по Украине

Ракеты типа Х-59 Овод — это советские дозвуковые ракеты, созданные в 1970-х годах. На вооружение комплекс в составе самолета Су-24М, контейнера управления и двух ракет “Х-59” был принят в 1980 году. В первой версии она имела небольшую дальность пуска — до 45 км, скорость полета — 900-1000 км\ч, боевую часть весом около 150 кг и ограничения применения при неблагоприятных метеоусловиях (дождь, туман, сильный ветер и т.д.).

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“В настоящее время россия пытается модернизировать старые Х-59 до новых модификаций: Х-59М2, Х-59МК, Х-59МК2 и Х-59МК2*. Они отличаются основными техническими характеристиками, сектором пуска, весом боевой части, а также дальностью, скоростью и высотой полета.

Модифицированная версия Х-59 МК, изучаемая специалистами Института, имеет общий вес около 930 кг, скорость полета 900-1000 км\ч, маршевую высоту полета 10-15 м (на конечном участке 4-7 м), дальность пуска до 285 км и боевую часть весом около 320 кг”, — сообщил Рувин.

Директор КНИИСЭ отметил, что экспертное исследование сбитых вражеских ракет является важным доказательством в судебных делах. Выводы судебных экспертов КНИИСЭ предоставляют важную информацию для решений по безопасности, способствуют повышению эффективности защиты и реагирования на угрозы.

“Исследование сбитой вражеской ракеты позволяет получить доступ к технологическим данным, которые используются в ракетных системах врага. Мы понимаем особенности их функционирования, возможные слабые места и преимущества, что, в свою очередь, может иметь большое значение для разработки контрмер, совершенствования работы систем ПВО для более эффективного обнаружения и уничтожения вражеских ракет”, — добавил Александр Рувин.

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Напомним

Российские войска в ночь на 28 августа атаковали Украину шестью ракетами: четыре крылатые ракеты “Калибр” и две управляемые авиационные ракеты Х-59. Тогда Воздушными Силами ВСУ было уничтожено четыре цели. К сожалению были попадания.

На Полтавщине эта ракетная атака унесла жизни трёх человек.